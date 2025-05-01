Дмитриева в переговорщики попросили американцы, потому что боятся Лаврова

Елена Острякова.  
01.05.2025 19:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Роль министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по отношению к главе РФПИ Кириллу Дмитриеву, участвующему в переговорах с США, гораздо серьезнее, чем роль госсекретаря Марко Рубио по отношению к аналогичной фигуре с американской стороны спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу.

Об этом министр иностранных дел СССР и России, работавший во времена президентства Бориса Ельцина, а ныне иноагент Андрей Козырев заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Роль министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по отношению к главе РФПИ Кириллу Дмитриеву,...

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«Не вполне понятно, какую он во всем этом играет роль, кроме попыток задним числом рационализировать то, о чем договаривается этот самый Уиткофф. Его роль явно вторична.

В этих условиях роль Лаврова, мне кажется, гораздо серьезней. Мне кажется, что Дмитриева выбрала не российская сторона, а американская, потому что им с ним легче разговаривать. Вот именно потому, что он совсем бродит в лесу, и каждый рассчитывает, что его легче будет провести. По крайней мере, не будут так ясно выпирать, что ни о чем невозможно договориться.

Тот же Рубио всегда может сказать: мы пригласили бизнесмена, который имеет связи с Путиным, но это же не серьезные переговоры, поэтому и договориться ни о чем нельзя. Также все можно свалить и на Уиткоффа, чем и кончится, я думаю», – сказал Козырев.

Он считает, что с Лавровым Рубио вообще не смог бы разговаривать, потому что у них «разные весовые категории». Российский министр – профессионал, против которого играть «начинающему госсекретарю», никогда не занимавшемуся дипломатией, было бы сложно.

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