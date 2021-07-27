Дмитрий Булыкин прокомментировал свое снятие с выборов

27.07.2021, Москва, Иван Добровоьский

Футболист назвал свое исключение из федерального списка партии «Родина» ошибкой ЦИКа.

Центризбирком исключил футболиста Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина» из-за того, что Дмитрий якобы владеет иностранными акциями. Но, по словам самого Дмитрия, на момент подачи документов на регистрацию, он уже не владел никакими иностранными финансовыми документами.

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«До того, как я подал документы на регистрацию в ЦИК, у меня были иностранные акции. Но я уважаю законы своей страны, тем более, что игнорировать требования под угрозой снятия кандидатуры — глупо! Официально заявляю: никаких иностранных финансовых документов на момент подачи документов у меня уже не было. Но ЦИК не принял это во внимание! Почему?!», – удивился футболист.

По мнению Булыкина, доводы его исключения абсолютно неубедительны, ЦИК допустил ошибку и не хочет этого признавать.

Он поблагодарил партию «Родина» за поддержку и отметил, что будет бороться за свое конституционное право быть избранным и за честные выборы. Также он подчеркнул, что планирует обратиться в Верховный суд.

Дмитрий Булыкин – российский футболист-нападающий. Выступал за российские «Локомотив» и «Динамо», а также за леверкузенский «Байер 04», бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».