27.07.2021, Москва, Иван Добровоьский
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Дмитрий Булыкин прокомментировал свое снятие с выборов

Футболист назвал свое исключение из федерального списка партии «Родина» ошибкой ЦИКа.  Центризбирком исключил футболиста...

Футболист назвал свое исключение из федерального списка партии «Родина» ошибкой ЦИКа.

 Центризбирком исключил футболиста Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина» из-за того, что Дмитрий якобы владеет иностранными акциями. Но, по словам самого Дмитрия, на момент подачи документов на регистрацию, он уже не владел никакими иностранными финансовыми документами.

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«До того, как я подал документы на регистрацию в ЦИК, у меня были иностранные акции. Но я уважаю законы своей страны, тем более, что игнорировать требования под угрозой снятия кандидатуры — глупо! Официально заявляю: никаких иностранных финансовых документов на момент подачи документов у меня уже не было. Но ЦИК не принял это во внимание! Почему?!», – удивился футболист.

По мнению Булыкина, доводы его исключения абсолютно неубедительны, ЦИК допустил ошибку и не хочет этого признавать.

Он поблагодарил партию «Родина» за поддержку и отметил, что будет бороться за свое конституционное право быть избранным и за честные выборы. Также он подчеркнул, что планирует обратиться в Верховный суд.

Дмитрий Булыкин – российский футболист-нападающий. Выступал за российские «Локомотив» и «Динамо», а также за леверкузенский «Байер 04», бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».



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