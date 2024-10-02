Дмитрий Лорткипанидзе: Официальный Киев рассматривается в Грузии как часть глобальной партии войны

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Отказавшись примкнуть к антироссийским санкциям после начала СВО, Грузия получила рекордный рост экспорта в РФ. Даже без полноценного восстановления дипломатических отношений Москва сегодня стала торговым партнёром №1 для Тбилиси.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПН» размышляет директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, политолог Дмитрий Лорткипанидзе.

ПН: Можно ли трактовать последние действия властей Грузии (закон об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды) как свидетельство нового внешнеполитического курса Тбилиси? Ведь эти решения были приняты правящей партией вопреки жесткому противодействию западных посольств.

Д.Л: После начала СВО на Украине, для Грузии открылись новые окна возможностей. Благодаря мудрой политике, проводимой властями, Грузия встала на путь стабильного развития, и вопреки указкам со стороны заклятых западных партнеров, не примкнула к западным санкциям, способствовала восстановлению безвизового режима с Россией и прямому авиасообщению, расширила этим торгово-экономические отношения, после чего Россия стала первым торговым партнером по экспорту товаров и услуг. Все это, при отсутствии посольской миссии, вызывает восторг! Деревья познаются по плодам, и темп рекордного экономического развития Грузии за последние годы с учетом российского партнерского фактора – ответ для всех сомневающихся: Грузия развивается правильно!

ПН: Простые граждане это ощущают?

Д.Л: Россия всегда была особым позитивным фактором для благополучного развития всей отраслевой сферы Грузии, и это факт, доказанный временем! Отсутствие дипотношений с Россией вредит интересам обоих государств, чем скорее они возобновятся, тем быстрее сдвинется с мертвой точки целый ряд проблемных вопросов, начиная с урегулирования конфликтов и заканчивая открытием закупоренных транспортных коридоров.

ПН: Есть мнение, что Грузию, помимо попыток нового майдана, будут «шатать» по схожему с Украиной сценарию – созданию раскола Православной Церкви. Известно, что есть грузинские иерархи, предпочитающие отношения с Константинополем, который легализовал украинских раскольников – проект США.

Д.Л: Грузинская Православная Церковь является основой и фундаментом грузинской государственности, прописанной в Конституции, что не дает покоя нашим заклятым западным партнерам, которые своей целью ставят дискредитацию Церкви всеми возможными путями. Благодаря мудрости нашего патриарха Илии Второго, церковная институция остается главным авторитетом для населения, 87% которого считают себя православными христианами. Соответственно, в Грузии народ и Церковь едины, и как бы ни старались определённые силы со стороны Запада, им никак не удастся пойти по украинскому сценарию. Или же по греческому, где уже существует несколько синодов.

ПН: Каким образом Вы оцениваете возможность примирения с абхазцами и осетинами? На данный момент конфликтные отношения воспринимаются многими как неразрешимые. Осетины стремятся в РФ, Абхазия хочет быть самостоятельной. Может ли тут сработать формула, которая предлагалась Западом для Сербии и Косово – «в Евросоюзе вопрос границ не важен» – «для Грузии в союзе с Россией вопрос границ с бывшими провинциями будет не важен»?

Д.Л: Абхазы и осетины – наши братья, и в случае проведения благоразумной политики со стороны Тбилиси, который в процессе оценки происходящего признает и свои ошибки, думаю, это даст добрые плоды в обозримом будущем. Конечно, радует позиция России, которая готова выступить медиатором в процессе урегулирования отношений в конфликтных регионах. Все вопросы социально-экономического, гуманитарного и политического характера мы должны решать консенсусом. Уверен, перезагрузка в грузино-российских отношениях будет только способствовать проведению такого диалога.

ПН: Как грузинская пресса представляет развитие СВО? Есть ли среди граждан страны понимание целей России?

Д.Л: Грузия, с точки зрения плюрализма медиа, одна из самих свободных стран в мире. С точки зрения пропаганды, электронные медиа, – телекомпании, финансируемые из западных фондов, являются мощным инструментом влияния и промывания мозгов, особенно среди молодежи, но стоит вспомнить, что мы находимся в эпоху информации, где в случае заинтересованности, всегда можно иметь подлинные данные о происходящем. Против России ополчились несколько десятков государств, такого прецедента не было в мировой истории, и, конечно, проплаченная Западом медиа делает все возможное для пропаганды глобальной партии войны, от которой они и финансируются.

ПН: Появляются ли в местных СМИ или в социальных сетях цифры о потерях наемников из Грузии? Как происходит их вербовка?

Д.Л: В местных СМИ периодически освещаются факты гибели наемников из Грузии или соотечественников, проживающих на Украине, но с точки зрения пропаганды, проводимой со стороны таких СМИ, данные факты не влияют на объективное восприятие широкой общественности.

ПН: Предпринимает ли Киев попытки вмешательства во внутренние дела страны? Как используется украинскими властями фактор Саакашвили?

Д.Л: Официальный Киев нами рассматривается, как часть глобальной партии войны, которая со времен Минских договоренностей тщательно разрабатывала военный сценарий против России. По данному сценарию, постсоветское пространство должно было охватить пламя конфликтов, пламя вокруг России, со всех сторон, и не случайно, что такие попытки были и в средней Азии, в Белоруссии, в Закавказье. Думаю, буду объективным, если скажу, что благодаря сплочённости грузинского правительства и народа, пережившего и гражданские войны, и цветные революции, имевшего эффективную прививку для недопущения недоразумений в плане новых гражданских острых возгораний, будем надеяться, что устоим перед всякими вызовами и обеспечим образцовый мир и порядок. Радует факт, что в этом отношении растет понимание между Грузией и Россией!