Дмитрий Скворцов и другие политузники: по каким статьям нацисты «шьют» дела

Киевский режим продолжает увеличивать число полизатключенных, многие из которых годами содержатся в застенках без вынесения какого-либо судебного вердикта. Счет идет на десятки тысяч человек (согласно оценкам экспертов, уже более 50 тыс.), и эта цифра постоянно растет. Самые «популярные» статьи УК Украины, которые им вменяются, – это «измена родине» (ст. 111), «коллаборационистская деятельность» (ст. 111-1), «разжигание религиозной нетерпимости» (ст. 161) и др. Превалирует из них первая, со сроками от 12 до 15 лет, а остальные к ней часто прицепляются в довесок.

Среди заключенных имеются как обычные граждане, так и известные общественные деятели. Один из них – публицист Дмитрий Скворцов, о котором мы уже неоднократно писали. Он был арестован в марте 2023 года и помещен в киевскую Лукьяновскую тюрьму, в камеру, где прежде содержался его друг, телеведущий и поэт Ян Таксюр.

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Против Таксюра выдвигалось обвинение в «измене родине» за программы и статьи против нацизма и в защиту канонического Православия. Арест был инициирован высокопоставленными раскольниками из псевдоцеркви ПЦУ. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, а затем обменяли в числе пленных российских военнослужащих на украинских вояков.

Аналогичная «пидозра», вкупе с «разжиганием религиозной нетерпимости», была предъявлена и Дмитрию Скворцову. Он до сих пор томится в изоляторе на 20 человек. Из всех удобств там только телевизор. Правда, «удобством» назвать его сложно. Почему – поясним ниже, а пока отметим, что за прошедшее время Шемякины судьи не смогли придумать ничего лучшего, кроме как регулярно продлевать Дмитрию срок содержания в СИЗО. Поскольку все их обвинения гроша ломаного не стоят, и они сами это прекрасно понимают.

За Скворцова вступались иностранные правозащитники, писали письма в ООН и другие международные инстанции с призывами о его освобождении. Один из них – Директор Istituto Milton Friedman Алессандро Бертольди, призвавший Европейскую федерацию журналистов, Amnesty International и папу римского Франциска I обратить внимание на арест журналиста, которому грозит 15 лет лишения свободы за поддержку канонического Православия и русской культуры на Украине.

После подобных обращений в упомянутую тюрьму несколько раз приезжали представители Комиссии по правам человека ООН и ОБСЕ. Походили, посочувствовали и повздыхали. И – исчезли. Не помогли НИЧЕМ. Хотя, впрочем, нет. Кое-что изменилось.

А именно: в многолюдной, холодной, замшелой, с тараканами камере поставили телевизор…

Ян Таксюр после своего освобождения в одном из интервью с горьким юмором говорил, что сей телеящик был дополнением к его пыткам (он и без того испытывал боли, страдая онкологическим заболеванием). Такой себе «маленький ад». Ибо по нему шли либо лживые новости с проклятиями «Рашки» и антироссийской пропагандой, либо совершенно непереносимая для нормального человека вульгарная украинская эстрада. Транслировал их первый государственный канал с бесконечным «патриотическим» марафоном, в который встраивались все остальные. По сути дела, в Незалежной он единственный и остался.

Помойный телеящик, судя по всему, и стал единственным результатом от прибытия в «Лукьяновку» иностранных наблюдателей. И тамошние властные садисты используют его как дополнительное средство для издевательств…

Украинцев отправляют в тюрьмы за любое проявление несогласия с политикой Киева, в том числе за положительные отметки в пабликах. За противодействие тотальному насаждению нацистской «религии» от ПЦУ – это расценивают как проявление того самого разжигания розни. Или шьют «коллаборационизм» за малейший намек на симпатии к РФ. От «антиколлаборационистской» статьи страдают больше всего те, кто оказался на оставленных Россией территориях. Даже уборщицы или дворники. За то, что, скажем, помыли полы во временной российской администрации или русской школе. Или двор подмели.

Статья в себя включает следующие понятия: «публичное отрицание факта вооруженной агрессии против Украины», «добровольное занятие должностей в оккупационных администрациях и других незаконных органах власти, участие в проведении выборов или референдумов на оккупированных территориях», «содействие внедрению образовательных стандартов страны-агрессора» и др. И многое иное аналогичное. В том числе, простое распределение гуманитарной помощи из РФ. Есть немало прецедентов, когда люди, помогавшие доставлять «гуманитарку», попадали за решетку.

А вообще, в принципе – и по указанной статье, и по остальным, о которых мы сегодня ведем речь, могут привлечь кого угодно, если поступил донос. Например, Ян Таксюр рассказывал, что вместе с ним в камере содержался человек, которого посадили лишь за то, что завистник-коллега пожелал занять его место и склепал кляузу в СБУ…

Возвращаясь к Дмитрию Скворцову, подчеркнем, что, как известно по рассказам близких ему людей, он ведет себя в камере очень мужественно, очень достойно. Поддерживает товарищей по несчастью – сокамерников, которые все тоже политические. За все благодарит Бога.

Неоднократно в РФ поднимался вопрос о его обмене, но пока результатов никаких, неизвестно по какой причине. Никакой помощи от официальных структур ни ему, ни его соратникам не приходит, помогают только друзья. А тем временем людоедский киевский режим продолжает гнобить и гноить в тюрьмах десятки тысяч людей, посмевших ему хоть как-то противоречить…