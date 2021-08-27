Дмитрий Скворцов: Нигде в мире стамбульского карлика Варфоломея не принимают так, как на Украине

27.08.2021 08:15 (Мск), Киев, Сергей Степанов

Новости Украины

Был ли успешен визит на Украину стамбульского Патриарха Варфоломея? Действительно ли он обсуждал с Владимиром Зеленским предстоящий захват Киево-Печерской и Почаевской Лавр – главных святынь Русской Церкви на Украине? Что предпринимают униаты, пока внимание православных отвлечено на противостояние с ПЦУ?

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал киевский православный обозреватель Дмитрий Скворцов.

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«ПолитНавигатор»: Как вы оцениваете итоги визита Варфоломея? Встречались разные версии – от провала для него, о чем якобы свидетельствует узкий круг встречавших возле Михайловского монастыря и боязнь выйти к протестующим верующим УПЦ МП. Другая версия – Варфоломей обговорил кулуарно с властями захват Лавр, и все его новые приобретения на Украине еще впереди.

Дмитрий Скворцов: Сразу скажу, что версию об обсуждении захвата Лавр отбрасываю. Столь самоубийственные для Зеленского вещи, способные взорвать Украину, могут обсуждаться только на уровне Байдена. Если тому нужно будет окончательно избавиться от Украины. Это не уровень марионетки – Варфоломея. Так что если такие вещи и обсуждаются, то без Варфоломея. Он тут лишнее звено.

Что же до итогов его тут пребывания, то они успешные, как мне представляется. Визит носил чисто пропагандистский характер – что для Зеленского, что для Варфоломея, и в этом отношении у них всё получилось.

Пожалуй, нигде в мире Варфоломея не принимают так, как на Украине. А именно – как «восточного папу», «первого в мировом Православии не по чести, а по власти», каковым стамбульский карлик сам себя провозгласил. Греческие, американские и украинские СМИ не покажут миру массовость православных протестов против приезда Варфоломея, зато покажут его встречу в аэропорту, где в ряд выстроились украинские кэрманычи во главе с премьер-министром (даже Меркель, в те же дни такого «караула» не удостоилась). Покажут эскорт, доставляющий «высокого гостя» в парламент по «зелёному коридору», устроенному полицией, покажут встречу с Зеленским и присутствие на параде. То есть – всеобщую благодарность украинского народа за «тысячелетиями вожделенного Томаса».

Да и для Зеленского «Вселенский» патриарх – единственная отрада во время празднования 30-летия незалежности на фоне провала распиаренной «Крымской платформы», комического парада и «поздравлений» от западных «друзей Украины», с предложениями и не мечтать в ближайшее время о НАТО и ЕС.

Одесская епархия УПЦ (МП), во главе которой стоит считающийся одним из главных ревнителей единства с Московским Патриархатом митрополит Агафангел, выпустила ролик к 24 августа – с тризубом на заставке и напоминанием, что, будучи депутатом Верховного совета УССР, Агафангел был среди голосовавших за незалежность.

Таким образом, мы видим, что, когда надо, вроде бы как осужденное Киевской митрополией «политическое Православие» используется. Более того, нет никаких выводов о том, что именно отторжение части единого Отечества привело к нынешним проблемам, в том числе и для Церкви. Нет понимания, что для огромного числа прихожан УПЦ МП трезубец является символом, под которым убивали. И не в последнюю очередь для одесситов.

Почему не сделано никаких выводов, и заигрывание с украинством продолжается? Неужели есть надежды, что это соревнование c ПЦУ в лояльности к режиму защитит от новых репрессий?

Думаю, дело в банальном «страхе иудейском». Дескать, «переживём как-то более-менее мирно эту власть, а там расправим плечи». Как это сделали епархии в Тавриде. Вспомним, что тот же митрополит Симферопольский Лазарь был некоторое время опорой Филарета в автокефальных делах. А теперь такой русак – любо-дорого смотреть!

Но митрополит Агафангел, кстати, был одним из противников команды бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, которая в нулевых годах достала из госдеповского чулана жупел «политического Православия». Открыто им оппонировал тогда пресс-секретарь Одесской епархии о. Андрей Новиков.

С другой стороны, трезубец – это тот пункт, которым «можно поступиться». В конце концов, это личное клеймо равноапостольного Крестителя Руси. И, может быть, не стоит его отдавать на поругание ненавистникам Руси и Православия.

Какова сейчас ситуация с поддержкой АТО в виде передачи различной помощи на передовую от епархий и приходов УПЦ МП?

В отличие от времён Порошенко, епархии УПЦ (МП) перестали снабжать «передок» автомобилями и тёплыми вещами, дабы рука снайпера не дрожала. Ныне это, в основном, медпрепараты. Возможно, свою роль сыграло то, что самые свидомые приспособленцы сбежали в ПЦУ, а может, и наши предыдущие публикации повлияли на священноначалие.

Одним из главных лозунгов, который был на плакатах протестующих в день визита Варфоломея, – в поддержку сохранения названия УПЦ. Если говорить о верующих Киева – действительно ли возвращение к названию Русская Церковь будет критическим ударом для Церкви в Матери городов русских?

В Киеве точно не будет. Здесь даже во времена первой волны захватов не наблюдалось покушений ПЦУ на православные храмы. Во-первых, в городе не так трудно организовать мобильную поддержку всех православных тому или иному приходу. А масштабное кровавое побоище в столице или в областном центре не нужно ни власти, ни западным посольствам. Куда легче воевать с разрозненными отдалёнными сёлами.

Другое дело, что всё это стояние православных по пути следования Варфоломея не возымело действия. На то, что у него проснётся совесть, рассчитывать было наивно. Как и на то, что это стояние раздуют СМИ. Так что позиция заведомо проигрышная. Другое дело, если бы все эти миряне и настоятели их приходов не о названии радели, а громогласно проскандировали бы «Анафема!». Тогда это имело бы практический результат: священноначалие обязано было бы прислушаться к гласу церковного народа и вынести на архиерейский собор вопрос об отлучении расколоучителя от Церкви. А без очищения Церкви от еретиков вопрос о названии третьестепенный, если не ничтожный.

Что можно сказать о строительстве ПЦУ, насколько успешен процесс?

Кто их там знает… О каком строительстве может идти речь, если и до создания ПЦУ в 2019 году существовали «Киевский патриархат» и УАПЦ. Ну, соединили их, ну захватили ещё пару сотен канонических храмов. Вот и всё строительство. Церкви пустые. Потому что, чтобы ходить в них, и выстаивать службы, нужно в Бога верить. А с этим проблемы. У служителей хотя бы работа – изображать служение, а «паства» что с этого имеет? Это же в конце трудовой недели не оттянешься – ибо постный день. В субботу с кумом не забухаешь, потому что в воскресенье в 8.00 на «литургию». Так не договаривались. Да и если «Украина понад усэ», Бог может и подождать как-нибудь.

Какие перспективы имеют демарши Филарета, ныне критикующего томос и подчинение ПЦУ Стамбулу?

Никаких. Старого дурня кинули все. Даже на «Молебен за Украину» впервые за десятки лет не пригласили. Это уже использованное изделие. Оно думало, что не одноразовое.

Денисенко теперь может сколько угодно критиковать томос и подчинение Стамбулу, но его подпись на документах о создании ПЦУ есть. И, когда он её ставил, то прекрасно был ознакомлен с проектом устава ПЦУ, в котором было прописано это подчинение Стамбулу.

На фоне неприкрытой поддержки украинского раскола со стороны США – что могли бы сделать российские политики в нынешней ситуации? Какие вообще рычаги влияния остаются?

Это не раскол. Это самочинное сборище. А Церковь на Украине не расколота.

Что же касается российских политиков, то РФ всё же не позиционирует себя как православное государство, следовательно, не может использовать открытые рычаги прямого влияния на религиозную ситуацию. У Москвы разве что есть потенциальная возможность ставить вопрос о правах тех, кто идентифицирует себя как русские.

Это, если говорить об относительно мирном времени. Но если внутри Украины начнётся заворуха, спровоцированная, в том числе, религиозными столкновениями, это существенно ослабит фронт в Донбассе. Фронт тех, кто отказывается выполнять Минские соглашения.

В последнее время ПЦУ отвлекла от темы греко-католической экспансии на Восток. Что «под шумок» предпринимают униаты?

В принципе, основные задачи на данном этапе они выполнили. В обозе АТО застолбили Донбасс своими каплычкамы, освоились в Киеве и как бы стали уже общенациональной, а не локально-галицийской конфессией. Далее за них всё сделает тот же Варфоломей, мечтающий воссоединиться с Ватиканом. А далее – единая «церковь», в которой лощёно-европейский униат Шэвчук, конечно же, с дерьмом сожрёт туповатого селючка Думэнку.

Впрочем, это их паучья банка. Тех, кто остаётся верным Православной Церкви на Украине, это мало заботит. Главное, как мы говорили вначале – пережить весь этот цирк, оставшись верным Христу.