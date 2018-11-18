Дмитрий Скворцов: «Русской Церкви действительно не место в проекте «Украина»

19.11.2018, Киев, Сергей Степанов

Какие настроения в УПЦ Московского Патриархата накануне легализации режимом Петра Порошенко новой церковной структуры на Украине? Пойдут ли власти на штурм главных монастырей? Насколько велико давление на священников? Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский религиозный обозреватель Дмитрий Скворцов.

«ПолитНавигатор»: Какая ситуация сейчас накануне ожидаемого «объединительного собора»? Многие ли дрогнули в УПЦ МП? Насколько велико давление властей?

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Дмитрий Скворцов: Давний и твёрдый автокефалист митрополит Черкасский Софроний после участия в архиерейском соборе 13 ноября пришёл к выводу, что «ситуация в УПЦ (МП) очень нездоровая». Если такие люди говорят, что ситуация нездоровая, значит, в Церкви настолько здорово всё, насколько это возможно в украинских реалиях, да ещё после нескольких лет драбинковщины (вернее, сабодановщины) с её автокефалистскими поползновениями, коррупцией, извращениями и прочей евроинтеграцией. Открыто дрогнул, как видим, один – архиепископ Филарет Зверев. Симеон, Софроний и Драбынко – открытые сторонники автокефалии. Ещё с десяток – скрытые.

Пик давления, наверное, прошёл. Вернее, ощущения давления. Конечно, оно оказывалось на каждого архиерея по отдельности. Как и на Блаженнейшего. Но когда епископы увидели его стойкость, после того, как в первый и второй раз подписали совместные заявления против действий украинской власти и Фанара, после того, как сами многие выступили с такими же заявлениями на епархиальном уровне, дышать чисто психологически стало легче. Мосты сожжены.

Понятно, что есть и слабые звенья в епископате. Это те архиереи, которых можно чем-то шантажировать. Как правило, это те самые «младоепископы» конца нулевых-начала десятых годов – ставленники Драбинко. Но таких явное меншинство.

«ПолитНавигатор»: Какие «пряники» сулит им власть?

Дмитрий Скворцов: Главный пряник – никто вас трогать не будет, останетесь на кафедрах. Иначе, как провозгласил Порошенко, «Русской Церкви нечего делать на Украине»: «Домой. В Россию».

Хотя по большому счёту недалёкий Петро Алексеевич и прав, конечно: Русской Церкви действительно не место в проекте «Украина». Ей давно пора домой – в Малороссию.

«ПолитНавигатор»: Чиновники и раскольники грозят УПЦ МП переименованием в «РПЦ на Украине». Это действительно отпугнет многих украинских прихожан?

Дмитрий Скворцов: Прихожан это не отпугнёт. Те, из старого поколения, что формировались в русском ещё мире, только с удовлетворением воспримут это как «восстановление церковно-исторической справедливости». Молодые украинофилы, но верные Церкви, в курсе будут, что переименование насильное и Церковь остаётся прежней. Но священноначалие считает, что появление «РПЦ на Украине» станет поводом для массовых захватов храмов и монастырей «оккупационной иностранной» Церкви в пользу «национальной украинской». Ну так и без этого повод есть – принадлежность УПЦ к Московскому Патриархату.

«ПолитНавигатор»: Почему же сомнения у священноначалия? Оно ведь тоже в Русском мире еще формировалось.

Дмитрий Скворцов: Священноначалие у нас неоднородно. Кто-то учился и формировался в Советском Союзе во времена идеологии трёх братских народов (она, кстати, до сих пор даже в РФ доминирует). Потом, став церковными администраторами, многие уже не смогли выкроить время, чтобы узнать истинную этнологию украинцев и историю Украины.

Для многих молодых епископов (даже если они и не свидомиты) Украина – укоренившаяся данность. Для тех, кто осознаёт, что служит всё же на исторической Руси, это некая политическая игра: из политических соображений продемонстрировать «украинский патриотизм Церкви». А как переименуют, значит, так тому и быть.

«ПолитНавигатор»: Все же, насколько кажется со стороны, официальная линия УПЦ МП сейчас в этой истории с автокефалией все равно преимущественно направлена на то, чтобы доказать, что она «истинно украинская», за самостийный проект и т.п. Это так?

Дмитрий Скворцов: Не так. УПЦ (МП) истинно Христова. И не только в «своих прямых обязанностях» – направлении человека к Богу, в жизнь вечную, во спасение, но и в реакции на внешнее вмешательство со стороны антиправославной власти, еретического Фанара, униатско-фашистских шавок, украинских СМИ…

В этой реакции она полагается в первую очередь на следование апостольским правилам, написанным отцами Церкви, которыми водил Дух Святой. А «украинство» – это вещь уже третьестепенная. Как неизбежные в данное время в данном месте издержки.

Понятно, что и такой компромисс не проходит бесследно: отчасти, это и напасть. Зуд некий. Как Каревин писал, «сверблячка». К счастью, излечимая. Стоит только климат поменять.

«ПолитНавигатор»: Насколько велика угроза захвата Лавр? Эта история с томосом подстегнула как-то нациков на захваты, несмотря на обещания власти обойтись без силы?

Дмитрий Скворцов: Нацисты у нас карманные. Одни официально сотрудничают с СБУ, другие – в структуре МВД, третьи на подкорме у олигархов. Никто из них и задницу не поднимет без проплаты или команды сверху. А украинской власти или Госдепу (Фанару) сейчас меньше всего нужно, чтобы томос связывали с религиозной войной. Тем более Фанару, позиции которого в мировом Православии последние месяцы и без того пошатываются.

Будут стараться до последнего решать всё мирным путём. Но если Порошенко окончательно убедится, что второй срок ему не светит, может запустить конфликт, чтобы под предлогом чрезвычайного положения отменить выборы. И в этом конфликте выступить знаменем украинского патриотизма, изгоняющего «оккупационную Церковь».

«ПолитНавигатор»: А что за процессы пошли вокруг Почаевской Лавры?

Дмитрий Скворцов: Готовят отмену решения о предоставлении пользования комплексом государственно музея «Почаевская Лавра» его исконным владельцем – канонической Православной Церковью. С тем, чтобы в удобный момент передать в пользование антиканонически создаваемой «ЕПУЦ».

Они надеются на такой момент. Надеются на то, что тот процесс разочарования в Европе Украиной, усталости от Украины, евроскептицизма, размежевания с США сменится какой-нибудь новой волной русофобии, под шумок которой можно будет провернуть такие глобальные афёры, как «законная смена арендатора» в Лаврах. Киево-Печерскую Лавру (вернее, только нижнюю её часть) Церковь ведь тоже арендует. Возможны и другие удобные случаи. Например, какая-либо резонансная провокация против Церкви, чтобы создать образ врага.

В конце концов, и Почаевская лавра, и София, и Печерская Лавра, и другие древние святыни были изначально в ведении Константинопольского Патриархата. А он, я уверен, совсем не хочет даровать Украине «томос». И ему, и Госдепу гораздо интереснее иметь здесь экзархат или митрополию Экуменического патриархата.

«ПолитНавигатор»: Если сейчас по итогу собора будет получен статус митрополии, а не независимой Патриархии – насколько это ударит по настроениям самостийников?

Дмитрий Скворцов: Конечно, отчасти расстроятся, и это отразится на рейтинге Порошенко, который таки и не дал обетованной автокефалии. Но всё же главная задача – «Геть вид Москвы» будет выполнена. И эта радость перевесит привкус горечи. Не сильно же страдают униаты, что подчиняются Риму.

«ПолитНавигатор»: Что можно сказать о позиции поместных Церквей? В чью пользу расклад?

Дмитрий Скворцов: Расклад такой. Ни одна из 15 поместных церквей не поддержала Экуменический патриархат. При этом большинство из них в лице соборов/синодов/предстоятелей в том или ином конфликтом вопросе поддержала РПЦ или её часть – УПЦ (МП).