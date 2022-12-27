Дна нет: Кто погасил Вечный огонь в Одессе?

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…а ведь это было недавно — 10 апреля 2014 года, в День освобождения Одессы от нацистских захватчиков, активистка Алена Балаба (подвид Фарион) сожгла в пламени Вечного огня Георгиевскую ленту.

Скандал тогда разразился страшный, причем возмущались не просто рядовые горожане — праведным гневом разразилось и чиновничье болото, само сплошь носившее Георгиевские ленточки, естественно, возмутился и мэр города Геннадий Труханов… И вот прошло почти 10 лет, и — погас сам Вечный огонь! Впервые за 57 лет, то есть со дня создания.

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Но почему? История тут почти детективная.

На самом деле, первый раз огонь погас еще 17 декабря, однако периодически его включали и даже заливали в уши одесситам что-то о «профилактике и очистке от мусора». Пока на последнее заседание исполкома не был вынесен доклад «Прекращение потребления природного газа для функционирования Вечного огня Мемориального комплекса «Аллея Славы».

Зачитать доклад должен был директор городского департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Александр Тиховский — то есть кулуарно эти культурные и европейски интегрированные люди уже все «порешали».

Хотя установлен огонь не у какого-то декоммунизированного объекта, а у памятника Неизвестному матросу.

Это священное для одесситов место — мемориал, увековечивающий память советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны. Именно тут проходили многотысячные шествия Бессмертного полка.

Что же касается юридического момента, даже несмотря на бесовские украинские законы, мемориал не подлежит декоммунизации. Да и сами переобувшиеся чинуши с красными маками 8 мая, в День памяти и примирения, пишут на Аллее славы свои «видосы». Может, поэтому доклад, как и сам вопрос, был снят с повестки исполкома — без объяснения причин, как будто его и не было. Как предположили придворные СМИ, хоть и дорога нынче эксплуатация газа, но на святое решили не покушаться.

Только огонь все равно не горит.

Весной, помнится, когда нацики глумились над Аллеей Славы — замазывали краской плиты с названиями городов-героев — Москвы, Ленинграда, Севастополя, топтали братские могилы героев обороны Одессы — летчиков, морских пехотинцев, капитанов кораблей, подводников, пограничников, спикер областной военной администрации Сергей Братчук заявил:

«Мы тут вам еще и не такой сюрприз устроим!».

И все тогда подумали про Вечный огонь…

Видимо, это и был «сюрприз».

Говорить про цинизм случившегося — после 2 мая, после чисток СБУ, устроенных в этом году — как-то и не уместно по причине отсутствия слов. Каждый нормальный человек думает по поводу ликвидации Вечного огня ровно то же, что и ты сейчас, читатель.

Но что же все-таки случилось на самом деле?

Рискну предположить, что борьба с огнем — ни что иное как лебединая песня пока еще мэра Геннадия Труханова. Кресло под ним шатается давно и интенсивно, а после отстранения от должностей сразу трех его замов, с вручением подозрений в получении взяток и участии в коррупционных схемах, он попросту остался один.

Вернее, как — к нему тут же был приставлен советник, и не кто-нибудь, а первый заместитель начальника управления СБУ в Одесской области Николай Скиба. К Одессе он имеет весьма скромное отношение (это уже традиция) — родился в Николаеве, а в СБУ стал работать в Чернигове. Но примечательно, что его назначение поразительно совпало с отключением Вечного огня.

Вряд ли, конечно, это был первый совет. Но сам Труханов, почуяв неладное, мог продемонстрировать Киеву уже последний аргумент — смотрите, я первый на Украине Вечный огонь потушил, я круче Садового, патриотичнее Кличко.

Однако, судя по событиям в одесской мэрии и по тому, что Зеленский еще не весь свой «95-й квартал» на работу устроил, Геннадию Леонидовичу это вряд ли поможет. А одесситам просто в очередной раз плюнули в лицо. У них забирают даже намоленные места — церкви и мемориалы, страшно предположить, на что нацисты нацелятся дальше. Остались только люди.