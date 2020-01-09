«Дна нет»: Нацсовет Украины обрушил репрессии на детский телеканал за голодомор

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины проверит детский телеканал «Малятко ТV» из-за того, что в отмечаемый на Украине День памяти жертв голодомора в его эфире не было политинформации на этот счет.

Об этом в своем блоге сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Малятко tv» проверят, поскольку «23 ноября прошлого года в День памяти жертв голодомора в эфире телеканала не было распространения информации об этом памятном дне с 08:15 до 12:00 ». Дна нет», – написала Лукаш.

По мнению одесского журналиста Юрия Ткачева, это свидетельствует о тоталитарной идеологии, которая распространяется на Украине.

«Новость о том, что детскому телеканалу «Малятко ТV» грозит наказание за недостаточное информирование зрителей о Голодоморе, не удивляет. И более того – это нормально. Любая тоталитарная идеология – а политическое украинство это, безусловно, тоталитарная идеология – предусматривает промывку мозгов гражданам от колыбели до могилы.

Так что всё логично. Не нравится такое положение вещей (мне, например, не нравится) – надо или что-то делать с идеологией политического украинства, или менять страну проживания», – резюмировал украинский журналист.