Дна нет: В Одессе опять задержали «русских шпионов» — подростка с ДЦП и ребенка

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Новости Украины

Казалось бы, это рядовая — как для украинских реалий — будничная новость. Такие поступают каждый день, и хоть к ужасу репрессий трудно привыкнуть, но в бесконечном потоке очередных арестов «шпионов» и «любителей русского мира» легко потеряться.

Но тут, отчитавшись о задержании «администраторов сети пророссийских телеграм-каналов, пропагандировавших «русский мир» и размещавших фото атакованных иранскими дронами и крылатыми ракетами объектов», бравые киберспециалисты из Одессы превзошли самих себя.

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Сейчас вы поймете почему. Но сначала официоз.

Итак, по сообщению пресс-службы СБУ, «пророссийские телеграм-каналы размещали фото с результатами воздушных ударов через несколько минут после попадания. Кроме того, администраторы создавали контент, дискредитирующий украинских военных и оправдывающий агрессию России».

В СБУ подчеркнули, что «накрытая шпионская сеть» была столь опасна и законспирирована, что искали диверсантов сразу несколько ведомств.

«Личности администраторов установили совместно СБУ и управление стратегических расследований Нацполиции. При осмотре техники, изъятой у фигурантов, идентифицировали и тех, кто за деньги предоставлял фото и видео подтверждение последствий вражеских ударов».

Сами понимаете, все серьезно. При этом на фото с личными вещами «изменников родины», сделанных во время обыска, мы видим, например, самопальный флаг, на котором явно детской рукой выведено «Мы русские — с нами Бог». Но поделка проходит в сводке как «вещи с враждебной символикой».

Мы видим вещи маленького размера, похожие на костюмы для утренника, а в отчете это «армейская форма РФ».

Уже закрадываются смутные сомнения, да? А в СБУ лишь повышают градус накала, чтобы боялись:

«Мы устанавливаем и других причастных и разоблачаем активных пользователей каналов. А также проверяем причастность спецслужб России к деструктивной деятельности администраторов и владельцев ресурсов».

А теперь главное. Одновременно с бравым отчетом силовиков, полный возмущения пост в соцсетях публикует и штатный стукач СБУ Демьян Ганул. Его негодование тоже касается поимки шпионов.

«Такой трэш трудно представить, попрошу вас дочитать это сообщение. 25 сентября с самого утра Одессу атакуют российско-иранские беспилотники «Шахид-Герань 2». В одном из пабликов под названием «Одесса за Россию» появляются видео с комментарием, что типа круто бомбят Одессу и гибнут «хохлы», это если в двух словах. К администратору моего телеграм-канала обращается подписчик и сообщает, что он догадывается, откуда снято видео и знает ориентировочное место. Администратор все передал мне, а я, в свою очередь, проверенным людям в одной из спецслужб. Через полтора часа силовики ДСР [департамент стратегических расследований Нацполиции] были в квартире.

В квартире находился несовершеннолетний парень с синдромом ДЦП, он оказался автором видео и одним из администраторов пророссийского телеграм-канала. Матери нет, живет с дедушкой и бабушкой. Его сообщник (также несовершеннолетний, но у него есть мать, которая и будет за все отвечать)… «Дети», если их можно так назвать, готовились встречать оккупантов… Отдельное спасибо моим подписчикам, вы не в первый раз помогаете находить сепаров, так держать».

Нацист Ганул не побоялся даже опубликовать фото одного из задержанных детей, перекрыв лицо мерзким «смайликом». Но все равно понятно, что речь идет даже не о подростке, а именно о ребенке… «администраторе пророссийского телеграм-канала», «шпионе спецслужб России» …

Только что в этом случае более дико — героический арест детей с изъятием у бедно живущих семей техники, их будущее «на подвалах», сам факт существования таких вот зря коптящих землю ганулов или их тесное сотрудничество с органами, охотящимися за детьми и инвалидами («сепарами») — сразу и не скажешь. Просто хочется, чтобы эта история попалась на глаза как можно большему количеству либералов, не перестающих повторять «где вы видели на Украине нацистов?».

А эсбэушникам и полицаям пусть украденный у детей компьютер впрок пойдет — может «Лунтика» там какого найдут или «Фиксиков» — просветятся.