Днепр должен снова быть наш

Многие задаются вопросом, зачем ВСУ продолжат перебрасывать подкрепление на плацдарм у Антоновского моста, несмотря на большие потери. Для разведки и нанесения ударов по нашим позициям? Но эта задача намного проще и безопаснее решалась бы путем оборудования НП на высоком правом берегу реки, откуда наши позиции и перемещения войск видны как на ладони.

Создать плацдарм для вероятного наступления? Как вариант. Ведь дальше на левом берегу в трех километрах находится городок Алешки. Может быть, командование ВСУ планирует постепенно накопить на этом пятачке силы, перебрасывая туда понемногу личный состав с вооружением и материально-технические средства. Однако, без техники развитие наступления невозможно.

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Также можно предположить, что они планировали, создав плацдарм, в дальнейшем наладить понтонные переправы для переброски техники. Для этих целей в составе ВСУ имеются 194-й понтонно-мостовой полк, 18-й отдельный мостовой батальон 1 бригады им. кн. Львова, 19-й отдельный мостовой батальон 26-й Днепровской бригады.

Но все это весьма умозрительно, поскольку для реализации этой затеи нужно сначала выбить российские войска с занимаемых позиций на левом берегу.

Скорее всего, командование ВСУ боями у Антоновского моста пытается отвлекать внимание нашего командования на этот участок, чтобы не дать сосредоточить достаточные силы на реальном участке, где противник попытается прорвать нашу оборону.

Можно было бы остановиться на этом варианте, если бы не одно «НО». В районе Антоновского моста на правом берегу реки сосредоточены достаточные силы ПВО ВСУ. Учитывая то, что с этим у противника серьезный «напряг», стоит задуматься, для чего он держит там столь ценный для него ресурс?

По мнению наших военных, ВСУ продолжат попытки переброски сил и средств на левый берег, поскольку легкими плавсредствами они располагают. Возможно, противник попытается форсировать Днепр, используя плавающую боевую технику, ведь ширина реки здесь всего примерно 1- 1,3 км, а левый берег пологий. Правда в этом месте довольно топкий, и реально наступать там можно главным образом по дороге. Может быть, потому они и зацепились именно за этот участок.

Кроме того, надо учитывать, что более года назад Киев приступил к формированию Днепровской флотилии. Первым подразделением его стал 1-й катерный дивизион, который год назад приступил к выполнению задач на Днепре в районе Киева.

Первоначально дивизион комплектовался гражданскими морскими прогулочными судами, типа «речной трамвай» и катерами, на которые ставили 12,7 мм пулеметы «Браунинг». В то же время, американцы обещали поставить для комплектования этого и других дивизионов флотилии 18 своих катеров разных проектов. Однако, информации о том, что они сдержали обещание, обнаружить не удалось. Известно точно про два катера, один из которых артиллерийский. Плохо верится в то, что чубатые флотоводцы, получив американские катера, сумели сохранить военную тайну. Судя по опыту, они и не получив ничего, звонят о применении и скорой «перемоге». Поэтому сомнительно.

Но речные силы ВМСУ даже имеющимися силами смогли бы создать проблему ВС РФ и при необходимости экстренно провести десантную операцию по форсированию Днепра. Однако именно названный дивизион катеров остается в районе Киева, решая задачу по его защите. Тем не менее, о его наличии надо помнить.

В районе же Антоновского моста можно наблюдать активность небольших подразделений ВСУ, использующих малые катера и надувные лодки, для переправы на левый берег.

А что имеет на Днепре из плавсредств Россия? Довольно печальные свидетельства публикует автор канала «Мичман Птичкин»: в настоящий момент это только реквизированные у местных жителей и браконьеров небольшие катера и лодки, которые находятся в распоряжении каждого формирования, отвечающего за конкретное направление. К сожалению, между ними не всегда даже элементарное взаимодействие налажено. При этом, необходимые плавсредства должны находиться по штату в структуре инженерных подразделений каждого соединения. А тем временем в Чите продают катера военного назначения, находящиеся на хранении. Кто? Те же военные, кому доверено их хранить.

Волна гнева в Сети, касающаяся отсутствия у российских подразделений моторных лодок и малых катеров для действий на реке, вполне справедлива. Они необходимы и для ведения разведки противоположного берега, и высадки разведывательных групп, и эвакуации их после выполнения задачи, а также для организации связи со своими подразделениям и соседями. Ну, и наконец, для форсирования водной преграды в случае начала нашего наступления.

Но это собственные плавсредства подразделений, занимающих позиции на берегу Днепра. Кстати, при форсировании водных преград в годы ВОВ также использовались лодки местных.

Сегодня инициативные граждане уже нашли, откуда надо доставить малые катера и моторные лодки, которые там простаивают. Например, у военкора Александра Коца появилось сообщение о том, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил руководителю администрации Алексею Гасанову совместно с погрануправлением проработать вопрос передачи в зону СВО конфискованных у браконьеров катеров и лодок. Думаю, что это не единственный подобный ресурс. И надо его использовать.

Неравнодушные граждане уже связались с руководителями шести предприятий, которые производят катера военного назначения и те готовы поставлять их чуть ли не даром. Но… запроса из Минобороны не поступало до сих пор!

Вопрос же воссоздания Днепровской речной флотилии поднимается уже, минимум, год. А сейчас, посмотрев укроповское видео с уничтожением наших бойцов, которые пытались завести мотор лодки, возмущенные граждане стали и писать, и говорить об этом. Зачастую, даже, не понимая, сути вопроса и для чего эта флотилия нужна, путая назначение моторных лодок и боевых катеров.

Если кто-то думает, что главная задача речной флотилии в обеспечении форсирования Днепра нашими войсками, когда выдохнется украинский наступательный порыв, так нет. Не только. Задач у нее очень много.

Напомню, что Днепр это – водная коммуникация, которая имеет самое длинное русло в границах Украины, протяженностью 1121 км. Для дальнейшего захвата территории Украины и победы над киевским режимом ВС РФ необходимо оседлать эту артерию. А оседлать ее может только речная флотилия.

Это наглядно показал опыт наших предков в последние столетия и прежде всего в годы Великой Отечественной, когда действия флотилии увязывались с действиями фронтов и выполняли единую стратегическую задачу. Вот для чего нужна флотилия.

Но для создания с нуля нового флотского соединения нужны сами катера и корабли речного класса, нужен обученный личный состав и, наконец, нужна база этой флотилии, где должны размещаться ее тыловые подразделения, обеспечивающие ремонт и снабжение, где и должны базироваться корабли. При этом флотилия должна иметь собственные сухопутные подразделения, артиллерию, авиацию, силы ПВО и т.п. И что, самое главное, грамотное командование.

Нужны специалисты именно по действиям на Днепре, который сейчас имеет пять водохранилищ пять гидроэнергетических дамб, шлюзы и потому имеет весьма своеобразную гидрографию. Здесь необходимо учитывать изменение рельефа дна и глубин, течения и т.д. Это так, навскидку. Профессионалы, безусловно, укажут еще целый ряд важных моментов, требующих особого внимания.

Поскольку создавать флотилию было необходимо год назад, сейчас невозможно в кратчайший срок выполнить эту задачу. Но полезно вспомнить, что еще в апреле 2021-го года три артиллерийских катера проекта 1204 «Шмель» и все восемь десантных катеров типа «Дюгонь» и «Серна», а также суда обеспечения Каспийской флотилии России совершили переход в Черное море и вошли в оперативное подчинение ЧФ для проведения совместных учений. Также можно вспомнить, что и у самого Черноморского флота имеются в составе катера класса река-море. То есть, есть возможность, путем перегруппировки сил и средств, сформировать оперативную группу катеров для действий на Днепре. Численность ее может достигнуть 20 вымпелов.

Для этого нужно только политическое решение о создании такой оперативной группы. А параллельно, можно сформировать заказ нашей промышленности о постройке катеров, которые заместят выбывшие из состава Каспийской флотилии и ЧФ.

Есть еще один важный момент, который следует учесть при выводе в Днепр данной опергруппы. Это оседлание острова Первомайский, который ранее носил название остров Батарейный и не случайно. Остров рукотворный, создан по проекту русского военного инженера Тотлебена специально для размещения там береговой артиллерии очень крупного калибра. Там же построены мощнейшие казематы. Батарея закрывала вход Днепро-Бугский лиман. В годы Великой Отечественной немцы ничего не могли сделать против этой батареи. Не помогли даже бомбовые удары Ю-87. Нанесенные повреждения бойцы оперативно устраняли, используя арматуру и цемент, который у них был приготовлен на такой случай. Свой губительный огонь по кораблям фашистов батарея острова прекратила только когда закончились боеприпасы. Тогда краснофлотцы сняли замки с орудий и утопили их, по ходу движения на шлюпках в лиман, где «потерялись» в плавнях.

Восстановив не только огневой контроль над островом, имеющийся сейчас, но и установив там свои огневые средства, ВС РФ получат огневой контроль над г. Очаков и входом в реки Буг и Днепр, что позволит впоследствии более эффективно действовать на них, не опасаясь захода плавсредств противника с моря для удара в тыл.

Но все это возможно только после возврата Херсона. В этом случае оба берега Днепра будут в распоряжении России, и там можно организовать военно-морскую базу для новой флотилии. В частности, и поэтому, оставление Херсона противнику было глупой затеей. Нужно было приложить все усилия для его обороны и обеспечения безопасности Антоновского моста.

Поэтому сейчас все это пока лишь размышления на заданную тему. Как поступит командование – не ведомо. Ибо, пути Господни неисповедимы, а…мудрости начальства нет предела!