Днепропетровщина в огне: нанесены удары по инфраструктуре и предприятиям

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Российские беспилотники нанесли результативный удар по Днепропетровской области.

Об ущербе отчитались местные власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночью враг атаковал Самаровский район БПЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администарции Сергей Лысак.

На опубликованных чиновником снимках можно увидеть серьезный пожар по результатам ударов.

По его словам, российская артиллерия и дроны ударили по Никополю и Марганцу.

«Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус», – добавил гауляйтер.

В свою очередь Украина попыталсь атаковать беспилотниками Россию.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области», – информирует Минобороны РФ.

Утром российское оборонное ведомство написало, что после шести утра были перехвачены и уничтожены еще два украинских дрона над Курской и Белгородской областями.