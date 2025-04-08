Днепропетровщина в огне: нанесены удары по инфраструктуре и предприятиям

Игорь Шкапа.  
08.04.2025 09:55
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российские беспилотники нанесли результативный удар по Днепропетровской области.

Об ущербе отчитались местные власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские беспилотники нанесли результативный удар по Днепропетровской области. Об ущербе отчитались местные власти, передает...

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«Ночью враг атаковал Самаровский район БПЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администарции Сергей Лысак.

На опубликованных чиновником снимках можно увидеть серьезный пожар по результатам ударов.

По его словам, российская артиллерия и дроны ударили по Никополю и Марганцу.

«Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус», – добавил гауляйтер.

В свою очередь Украина попыталсь атаковать беспилотниками Россию.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области», – информирует Минобороны РФ.

Утром российское оборонное ведомство написало, что после шести утра были перехвачены и уничтожены еще два украинских дрона над Курской и Белгородской областями.

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