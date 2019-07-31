Днепропетровская русофобка возмущена засильем в городе «несуществующего нацменьшинства»

31.07.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

На Украине якобы законодательно не существует никаких нацменьшинств, поэтому все, проживающие на территории «цеЕвропы», должны говорить на украинском языке.

Об этом в эфире местного телеканала «ОТВ Днепр» заявила представитель украинских националистов Ляля Евтушенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о языке – это всего лишь технический момент. 10 статья Конституции говорит, что у нас единственный государственный язык – украинский. В 1999 году Конституционный суд подтвердил, что государственный язык – только украинский, он обязателен для использования служащими государственных органов, язык образования – только украинский.

А языки нацменьшинств – мы не знаем, кто такие нацменьшинства, у нас нет соответствующего закона. Значит о чём мы вообще мы можем говорить, мы не знаем – кто это, у нас все украинцы», – отметила она, добавив, что языки законодательно не существующих нацменьшинств могут только изучаться, как иностранные.

Однако после этого Ляля Евтушенко пожаловалась, что настоящим меньшинством в Днепропетровске являются украиноязычные русофобы, и предложила позакрывать все учебные заведения, преподающие на русском языке, потому что нескольким украиноязычным детям якобы негде учиться.

«Сейчас мы реализуем украинскую школу для детей, которые не будут ходить в школу. То есть мы будем записываться на дистанционное образование, а сами будем собираться таким клубом «homeschool» (домашнего образования – прим. ред.). Все дети, пока что это семь детей, из украиноязычных семей, где все разговаривают по-украински – это все, кто не хочет идти в школу потому, что там не выполняется закон об образовании.

В детских садиках и высшем образовании вообще кошмар. Вчера в Управлении образования мне говорят: «Вы что, хотите всех через колено? Если от преподавателя, которому 70 лет, на котором держится вся кафедра, потребовать преподавать на украинском, он развернётся и уйдёт. И кафедру надо закрывать». Ну а что поделать, придётся закрывать», – призвала националистка.