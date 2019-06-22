Днепропетровские евреи совращали Царёва прелестями бандеровщины

22.06.2019, Киев, Игорь Петров

В 2013 году Олега Царева его земляки евреи предупреждали, что не стоит занимать пророссийскую позицию, потому что Россия проиграет.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начиналась заварушка на Украине с подписанием Соглашения (об ассоциации с ЕС) я резко выступил против, и ко мне подъехало несколько моих знакомых евреев, которые входили в попечительский совет нашей днепропетровской синагоги «Золотая роза».

Они говорили: «Олег, ты уважаемый человек, всегда нам помогал. Мы тебе советуем не занимать пророссийскую позицию. Мы знаем ситуацию, у России сейчас будут очень тяжелые времена, Россия проиграет».

Я им сказал, что тем более, если у России будут тяжелые времена, я буду занимать пророссийскую позицию. Кому нужны такие русские которые будут прятаться, когда родине плохо?

Прошло время, сейчас ко мне приезжают в Крым другие наши товарищи, говорят: «Олег, ты был у нас единственный русский бизнесмен на весь город Днепропетровск. Так нехорошо получилось – был один русский, мы его съели», – рассказал Царев.