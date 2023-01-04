Днепропетровские наци снесли памятник Александру Матросову и танк Т-34

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Неонацисты в Днепропетровске снесли памятник известному Герою Советского Союза Александру Матросову, закрывшему вражескую амбразуру своим телом.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Снос произошёл днём 4 января в рамках продолжающейся на Украине декоммунизации и дерусификации.

Не успокоившись на достигнутом, националисты убрали памятник-танк Т-34, установленный в честь защитника и освободителя Днепропетровска и области генералу Ефиму Пушкину.

Сообщается, что снесённые памятники будут хранить на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».

Напомним, Александр Матросов – уроженец Днепропетровска, в то время называвшегося Екатеринославом. В феврале 1943 года под Псковом закрыл собой вражеский пулемёт, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. 19-летний советский солдат стал символом отваги бойцов Красной Армии.

Однако украинский Минкульт указал фамилию Матросова в списке имен исторических и культурных деятелей, которых рекомендуется вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.

Кроме того, накануне в Днепропетровске успели демонтировать памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, анонсировали снос памятника Ломоносову.