Днепропетровские сольют Зеленского

10.10.2019, Москва, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского закончился «медовый месяц». После подписания «формулы Штайнмайера» ему необходимо определяться – либо действовать жестко в отношении националистов и выполнять взятые на себя обязательства, либо идти у них на поводу, опасаясь очередной революции, и повторить судьбу своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нового украинского президента ждут испытания, перед которыми спасовал его предшественник Порошенко. Итак, Зеленский стоит перед выбором:

– умиротворять страну по «формуле Штайнмайера» для чего надо зачистить отморозков и беспредельщиков, мимикрирующих под национал-патриотов;

– продолжить войну, пожертвовав поддержкой населения.

Украинский президент боится внедрять «Минские соглашения», потому что перед глазами маячит протоМайдан в Киеве и сопротивление местных советов на западе Украины», – пишет Уралов.

Политолог считает, что выходом из положения для Зеленского может стать референдум по ключевым для Украины вопросам.

«Единственным решением для Зеленского мог бы стать всеукраинский референдум по вопросам:

– мира (что делать с Донбассом);

– земли (продавать или нет).

Для убедительности также стоило бы опереться на мнение граждан по вопросам, много лет раскалывающим общество (отношения с Россией, язык, дальнейшая евроинтеграция). В текущей ситуации единственная возможность сохранить легитимность и укрепить личную власть – прямое народовластие. Никаких других способов у него просто нет.

Если Зеленский будет откладывать решение то очень скоро его ждет судьба Порошенко. Радикальное меньшинство и партия войны будут вести его на флажки. Поэтому в течение ближайших месяцев Зеленскому придется самоопределяться. Отшутиться не получится».

Уралов также отмечает, что Зеленский вряд ли пойдет на указанный выше сценарий и, вероятнее всего, не досидит до конца президентского срока» – считает эксперт.

«Мой прогноз: решения будут откладываться. Поддержку населения попытаются сохранить с помощью точечной борьбы с коррупцией, которая приведет к войне кланов. В результате Зеленский потеряет поддержку и граждан, и элит. В результате сами «днепропетровские» его и сдадут. Вероятность досидеть до конца срока: 30%-40%.

Если конечно в Вашингтоне и Брюсселе не решат финансово поддерживать Зеленского, как Порошенко на фоне ухудшения отношений с Москвой», – считает политолог.