Днепропетровский клан превращает Украину в Молдавию Плахотнюка

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская политическая система завершает 20-летний цикл трансформации и превращается в одноклановую систему без публичной конкуренции.

Таким прогнозом под заголовком «Последний рубеж на пути к «днепропетровской» монополии» на своей странице в «Facebook» поделился шеф-редактор портала «Однако. Евразия», политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голосование за снятие депутатской неприкосновенности украинским парламентом говорит нам о том, что украинская политическая система завершает 20-летний цикл трансформации. Впереди маячит одноклановая политэкономическая система без публичной конкуренции, которой все годы независимости так гордились украинцы.

Приведение украинского парламента к повиновению без снятия неприкосновенности было невозможно. Это понял еще Леонид Кучма – для этого проводился референдум в 2000 году, где одним из вопросов было лишение парламентариев иммунитета», – пишет эксперт.

Тем не менее, напомнил Уралов, в последующие 20 лет Верховная Рада стала местом конкуренции украинских финансово-промышленных групп, в ходе которой оформилось два центра влияния – «донецкие» и «днепропетровские».

«Гражданская война 2014 года была использована «днепропетровскими» для того, чтобы уничтожить влияние «донецких», подорвав финансовую, ресурсную и электоральную базу. Понятно, что изначально целью было только отстранение от власти монопольного альянса Янукович-Ахметов, но русская партия в Крыму и на Донбассе спутала все карты «днепропетровским».

Президент Порошенко стал компромиссной фигурой в 2014 году, который вместо того чтобы сформировать альянс с «днепропетровскими» попытался обрести субъекность. За что и поплатился карьерой, а вскоре по всей видимости лишится активов, а может и свободы. В 2019 году «днепропетровские» заняли все ключевые позиции в политической системе выдвиженцами, воспитанниками и фаворитами. Лишение депутатов неприкосновенности было необходимо для того, чтобы завершить этот процесс и закрыть возможности возникновения альтернативных групп влияния.

Для понимания новой модели украинской власти достаточно посмотреть на кадровый состав нового украинского правительства и администрации (офиса) президента Зеленского. Политические посты номинально принадлежат клиентелле «днепропетровской» олигархии и прозападным НКОшникам. Реальная же власть находится за пределами государственных институтов.

Первый украинский Майдан был союзом разных украинских ФПГ и прозападного кандидата Ющенко против «донецких». Второй Майдан был открытым бунтом «днепропетровских» против монополии «донецких» под внешнеполитическими гарантиями ЕС и США», – добавил политолог.

Теперь же, отмечает эксперт, вся полнота реальной власти у «днепропетровских».

«Государство ослаблено, политические фигуры несамостоятельны, парламент кастрирован. Единственным относительно суверенным игроком остается глава МВД Арсен Аваков, который контролирует значительную часть легального и нелегального силового ресурса. Однако, его влияние обеспечено государственным постом министра. Поэтому Аваков является хоть и влиятельным, но администратором, а не акционером нового украинского государства», – подчеркнул Уралов.

Новая Украина, по его мнению, будет похожа на Молдову периода всевластия Влада Плахотнюка.

«Впереди нас ждет ликвидация остатков экономического и политического влияния «донецких», перекрытие финансовых ресурсов группам Порошенко и Медведчука-Бойко. Последней возможностью для создания альтернативного центра власти оставался украинский парламент. Но 3 сентября вместе с лишением депутатской неприкосновенности эта возможность закрылась. Власть на Украине монополизирована – дальше начнется процесс монополизации собственности. Изюминкой станет анонсированная продажа земли, в ходе которой под «днеропетровскими» оформится вассальная прослойка влиятельных неофеодалов, которые будут легально владеть землей и управлять людьми, живущими на ней.

Последний раз попытку монополизации делали «донецкие» в 2010 году, когда они, скупив и запугав парламент, сделали Януковича всесильным президентом. Тогда казалось, что эта конфигурация будет вечной. В 2019 году «днепропетровские», похоже, учли ошибки конкурентов», – подытожил Семён Уралов.