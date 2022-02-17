Днепропетровский мэр приготовил секретный план на случай «нападения Путина»

Новости Украины

У мэра Днепропетровска Бориса Филатова есть «технологическая схема» на случай российского вторжения, но он призывает всех не паниковать и успокаивать друг друга.

Об этом он заявил в эфире 34 телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть четкая технологическая схема в случае, если наступит так называемый особый период что делать. Эта схема расписана, там определенные роли соответствующих ответственных исполнителей и четкое понимание по всем направлениям, как информировать население в случае, даже если положат связь или, например, будет отключен интернет. То есть у нас есть и соответствующие резервные радиоволны, и громкоговорители и соответствующие разные технические требования», – отметил Филатов.

По его словам, уже даже заготовлены видеоматериалы на этот случай.

«Я не хочу переходить, в том числе и грань секретности, но есть понимание, четкая технологическая карта у горводоканала, у теплосетей. То есть мы понимаем, как работать с хлебозаводами, то есть мы понимаем прекрасно, какие будут планы эвакуации, и по каждому объекту назначен ответственный исполнитель, и с ним установлена соответствующая коммуникация. То есть если, не дай бог что, то однозначно мы имеем на это соответствующий сценарий нашего поведения. Но выходить его обнародовать, во-первых, это не нужно для того, чтобы народ не накручивать, а во-вторых этот сценарий иногда находится под грифом государственной тайны. Поэтому я просто хотел бы успокоить всех. Наша задача сейчас – сохранять спокойствие, не паниковать и каждый на своем рабочем месте работать, быть семьей, психологически поддерживать своих близких друзей коллег», – призвал Филатов.