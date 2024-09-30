При любой заморозке конфликта для Украины не существует вариантов «справедливого мира», остановка боевых действий запустит деструктивные процессы внутри дотационной страны.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общаюсь с большим количеством людей на передовой, в том числе и в Курской области: русские не имеют себе равных в позиционной войне. Они прекрасно окопались на всех территориях, на которые они зашли. Помните Юг? Как смеялись над «линией Суровикина», и одновременно она сыграла определённую роль. Если они окопались на Юге, они Юг не оставят. И вот мы замерли друг напротив друга на позициях. Это тот план, о котором многие эксперты сейчас пытаются сказать.

Огромная протяжённость фронта, из всего этого надо делать укрепления многоуровневые, а для того, чтобы держать такую линию фронта, нам понадобится не одна сотня тысяч человек. Плюс технические средства, плюс сильно повреждённая экономика, повреждённая на 80% энергетика, и мы живём на 80% дотации. Вот мы замерли на этой позиции. Как вы думаете, через сколько Россия придёт опять? Сколько у нас есть? Год, два, три», – нагонял зраду Валетов.