Днепропетровский рейдер Корбан призвал к акциям возмездия на территории России

Анатолий Лапин.  
20.01.2023 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 569
 
Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Пообещавший награду в 25 тысяч долларов «за имя российского военного, запустившего ракету по жилому дому» в Днепре глава местной терробороны, рейдер-олигарх Геннадий Корбан призвал к карательным акциям на территории России.

В эфире «Радио НВ» он заявил, что украинские спецслужбы должны действовать по примеру израильских коллег, ликвидировавших нацистов после Второй мировой войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пообещавший награду в 25 тысяч долларов «за имя российского военного, запустившего ракету по жилому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я считаю, что Украина должна отвечать на подобные удары, отвечать прежде всего ударами по энергетической инфраструктуре оккупантов, по энергетическим объектам на их территории для того, чтобы они чувствовали. Что касается конкретного ответа тем преступникам, которые совершили, военным преступникам, которые совершили данное преступление – есть много различных мировых практик, особенно в этом плане продвинулся Израиль», – сказал олиграх.

«Мы знаем, что в Израиле были в свое время организованы параллельные негосударственные структуры, как Бюро возмездия, которые в свое время осуществляли возмездие за геноцид евреев фашистами. То же самое сейчас делает Россия – это, по сути дела, геноцид украинской нации, украинцев…

Я надеюсь, что либо во время войны, либо после войны будут созданы такие параллельные структуры, которые смогут осуществлять возмездие либо на территории Российской Федерации, либо этих людей, которые совершили преступления, создавать все условия для того, чтобы они понесли наказание, чтобы над ними было осуществлено правосудие», – заявил Корбан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть