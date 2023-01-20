Днепропетровский рейдер Корбан призвал к акциям возмездия на территории России

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Пообещавший награду в 25 тысяч долларов «за имя российского военного, запустившего ракету по жилому дому» в Днепре глава местной терробороны, рейдер-олигарх Геннадий Корбан призвал к карательным акциям на территории России.

В эфире «Радио НВ» он заявил, что украинские спецслужбы должны действовать по примеру израильских коллег, ликвидировавших нацистов после Второй мировой войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина должна отвечать на подобные удары, отвечать прежде всего ударами по энергетической инфраструктуре оккупантов, по энергетическим объектам на их территории для того, чтобы они чувствовали. Что касается конкретного ответа тем преступникам, которые совершили, военным преступникам, которые совершили данное преступление – есть много различных мировых практик, особенно в этом плане продвинулся Израиль», – сказал олиграх.

«Мы знаем, что в Израиле были в свое время организованы параллельные негосударственные структуры, как Бюро возмездия, которые в свое время осуществляли возмездие за геноцид евреев фашистами. То же самое сейчас делает Россия – это, по сути дела, геноцид украинской нации, украинцев… Я надеюсь, что либо во время войны, либо после войны будут созданы такие параллельные структуры, которые смогут осуществлять возмездие либо на территории Российской Федерации, либо этих людей, которые совершили преступления, создавать все условия для того, чтобы они понесли наказание, чтобы над ними было осуществлено правосудие», – заявил Корбан.