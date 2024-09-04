F-16 с украинским пилотом действительно был подбит в результате выстрела ЗРК «Пэтриот», однако это якобы была трагическая боевая ситуация, а не «разгильдяйство со стороны ПВО», как это подали общественности.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причиной гибели F-16, скорее всего, действительно была ракета комплекса «Пэтриот». Но ситуация в корне отличалась от той, которая в результате плохой коммуникации была подана публике. Не знаю, дошла ли эта версия до широкой публики сейчас. Действительно, на низкой высоте F-16 шёл, расстреливая группу крылатых ракет, осуществлял функции ПВО. Ракеты шли низко, пилот за ними шёл низко, навстречу была выпущена ракета «Пэтриот», которая попала не в самолёт, а в одну из крылатых ракет», – сочинял фантаст.

«Ракета взорвалась, и осколки ударили по машине, идущей сзади. Погиб ли сразу пилот, или же он не успел катапультироваться из низко идущего самолёта, но по факту это привело к гибели машины и пилотам. Машина – пятый вопрос, а вот хороший пилот, который реально учился на новой технике, который имел большие часы налёта, большой боевой опыт, его невероятно жаль», – сокрушался Валетов.

«Но то, что произошло – это трагедия, которая происходит на войне. Это даже не был дружественный огонь в прямом смысле этого слова. Но подано это было как разгильдяйство со стороны ПВО, которое умудрилось попасть в самолёт, который на 99,9% оснащён системой «свой-чужой». По идее, захват этой цели может быть только или случайным, действительно, когда много целей вокруг, или в той ситуации ракета могла уничтожить самолёт, о которой я сейчас рассказал», – развел пропаганду укро-писатель.