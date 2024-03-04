Днепропетровское подполье помогает РФ выявлять РЛС и системы ПВО противника

Игорь Шкапа.  
04.03.2024 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, СБУ, Украина


Граждане Украины продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами, оказывая помощь в демилитаризации.

Так, на днях в Днепропетровске был задержан очередной подпольщик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Украины продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами, оказывая помощь в демилитаризации. Так, на днях...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре еще одного агента военной разведки России. Злоумышленник разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона. Прежде фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ», – сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что информация была необходима, чтобы «обойти украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов».

Кроме того, в случае получения точных координат ВС РФ планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским радиолокационным станциям.

Еще в задачи подпольщика входило выявление основных трасс, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой.

Отмечается, что мужчина начал сотрудничать по идеологическими соображениям, поскольку является сторонником России.

«Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение», – добавили в СБУ.

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