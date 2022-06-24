Днепровская вода оказалась полностью пригодной для фермеров Крыма

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Институт биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН повторно провел анализ качества воды в Северо-Крымском канале. Пробы, отобранные в районе Армянска и Джанкоя, подтвердили хорошее экологическое качество воды и ее полную пригодность для использования в сельском хозяйстве.

Об этом сообщили в пресс-службе института.

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«Концентрация Цезия-137 в воде в районе Армянска значительно меньше концентрации этого радионуклида в Черном море, а в районе Джанкоя – ниже предела его обнаружения в окружающей среде. Ученые также отметили снижение концентрации искусственного радионуклида Стронция-90 по сравнению с полученными после мартовской экспедиции значениями в 17 раз», – отмечается в сообщении.

В дальнейшем учёные ИнБЮМ займутся изучением широкого диапазона микроэлементов в воде Северо-Крымского канала, а также тяжелых металлов.

В начале мая ИнБЮМ обнародовал данные исследований качества воды в Северо-Крымском канале, которые показали значительную концентрацию растворенного Стронция-90 соответствующую уровню концентрации этого радионуклида в Нижнем Днепре весной 1988 года.

В этом году вода из канала на поля подается бесплатно. Со следующего года цена составит 28 копеек за кубометр воды. Многие аграрные хозяйства разобрали мелиоративные системы и ждут субсидию от государства на новые поливальные узлы и механизмы.

Минсельхоз Крыма подал заявки на 3,5 миллиарда рублей финансовой поддержки на покупку около 250 дождевальных машин.

Аграрии подали заявки на закачку 80 миллионов кубометров воды, тогда как до перекрытия Северо-Крымского канала на сельхозугодия уходило в пять раз больше воды. Причина не только в изношенности систем ирригации, а и в выводе сельхозземель из оборота.

Минсельхоз выявляет невостребованные паи и их владельцев, чтобы каждый гектар ввести в производство. Общая площадь неиспользуемых земель в Республике Крым, которые требуют вовлечения в сельхозоборот, достигает 100 тысяч гектаров.