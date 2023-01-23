Днепровскую воду в Северо-Крымском канале подвергнут фундаментальному исследованию

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Днепровскую воду, которая приходит по Северо-Крымскому каналу, впервые с 1995 года исследуют на радиоактивные вещества.

Последний раз подобные исследования проводили в 1995 году совместно с учеными из Италии в процессе изучения загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала в эфире «Радио Крым» руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИНБЮМ, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева в прошлом году биологи провели 6 экспедиций по отбору проб на разных участках Северо-Крымского канала, и все они были в пределах нормы.

«Более детальное исследование актуально и необходимо, поскольку вода собирает загрязняющие вещества по всему Днепру и приводит их в Крым, – отметила ученый. – Поскольку мы выиграли, грант некоммерческой организации, которая отдельно занимается фундаментальными исследованиями в российской науке, наша задача сейчас не только изучить качество днепровской воды для питьевого назначения и сельхоз применения, но также провести фундаментальное научное исследование. Для крымчан это очень важно. Сразу после подачи воды возобновилось выращивание риса и повсеместно выращивается пшеница на поливных землях, поэтому очень важно изучить, какие вещества будут поступать из днепровской воды в орошаемые почвы и поливные растения. И поскольку это фундаментальные исследования, то мы будем изучать концентрации как в днепровской воде, так и в остальных объектах изучения – долгоживущих радионуклидов, микроэлементов, включая основные тяжёлые металлы, а также углеводородов».

Фактические данные исследования в таком объёме не проводились в Крыму 27 лет, и нужно выяснить, что происходит с крымской экосистемой после такого длительного перерыва.

«Все предыдущие исследования показали, что днепровская вода является качественной не только для орошения, но и для питьевого водоснабжения. Но нефтяное загрязнение на различных планах будет изучаться впервые. Возможно, получим новые результаты», – пояснила Мирзоева.

В этом году запланированы четыре экспедиции в различные точки Северо-Крымского канала и прибрежной морской территории. Итоговые результаты ИНБЮМ представит в 2024 году и надеется продолжить исследования в дальнейшем, включая проверку качества питьевой воды на новых территориях. Сложностей с оборудованием ученые не видят – в прошлом году в лабораторию поступили современные приборы отечественного производства.