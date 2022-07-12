Днестровский шантаж: Украина принуждает Молдову к отказу от нейтралитету

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Новости Украины

Уровень воды в Днестре упал до рекордно низкого уровня. Он уже опустился на метр. Еще 5 сантиметров и ситуация станет критической, воды в реке уже в два раза меньше нормы. Вероятность такого сценария велика, поскольку в Карпатах выпадает мало дождей.

Об этом заявил директор молдавского гидрометцентра Виталий Кольвенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Румынские специалисты связывают ситуацию на Днестре со строительством на Украине каскада гидроэлектростанций. В прошлом году они требовали исключить украинские объекты из списка производителей «зеленой» энергии.

Площадь водных растений, негативно влияющих на состояние реки, увеличились в северном секторе Молдовы с 1 до 85%; снизился уровень зоопланктона и глубинных организмов, исчезли 19 видов рыб в среднем сегменте и 15 видов в нижнем сегменте, уменьшилось количество ценных видов рыб (слепых, карп, судак, щука, треска) примерно в 40 раз.

Еще в прошлом году молдавские власти ставили вопрос о Днестре перед Киевом. Но в ходе последнего визита президента Майи Санду на Украину она говорила только об «агрессии» России.

«Почему-то никто до сих пор не озвучил очевидную вещь: обмеление Днестра из-за строительства Украиной плотин – это инструмент принуждения Киевом Кишинёва к более активному отказу от нейтралитета. С точки зрения Киева, а также стоящих за ним Лондона, Монса и Вашингтона, Майя Санду филонит. Подлинно проевропейская Молдова давно бы уже обстреляла российских миротворцев в Приднестровье по примеру Саакашвили, воспользовалась любезным предложением Украины “долбануть по Приднестровью” и открыла против России второй фронт в ПМР. Обмеление Днестра и перспектива дефицита воды должны стимулировать Кишинёв двигаться к истинному европейскому выбору», – считает российский политолог Александр Носович.

Последние новости свидетельствуют о том, что Молдова принялась активно «исправлять» ситуацию. Недавно партию украинских военных вертолетов завезли в аэропорт Маркулешты. Правда, власти уверяют, что машины не боевые и не на ходу.

Судя по появившимся соцсетях видео первый вертолет в колонне похож на Ми-8 или Ми-24. Второй — очень похож на семейство поисково-спасательный Ка-32. Третий вертолет не попал в кадр. Боевые вертолеты транспортировались в разобранном виде и были накрыты брезентом для маскировки. Через границу техника прошла по зеленому коридору.

Бывший министр обороны РМ Анатол Шалару в эфире шоу EuroAtlantic Objective от DefenseRomania призвал власти подарить шесть самолетов МиГ-29 Украине. Ранее Кишинев отказывался это делать ссылаясь на прописанный в конституции нейтралитет.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщает, что ЕС запустил в Молдове центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков из Украины.

«Это не слишком широко анонсировалось в европейских СМИ, в большинстве своем отрабатывающих молчаливую повестку о том, что никакой проблемы с оружием и криминалом из Украины нет», – написал он в своем ТГ канале.