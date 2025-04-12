На фоне внешне благополучных отношений между Молдовой и Украиной между двумя странами всё чаще проявляются глубокие противоречия, которые всё чаще выходят на поверхность. Вопреки стремлению объединить в одну формулу «однояйцевых близнецов из соросовского гнезда» — Зеленского и Санду — реальность показывает: Киев и Кишинёв далеки от идиллии. Одной из самых острых тем остаётся экология и управление водными ресурсами главной реки региона — Днестра.

Днестр — жизненно необходимый водный ресурс Молдовы: около 80% питьевой воды в стране поступает именно из него. В общей сложности водами Днестра пользуются порядка 8 миллионов человек — жителей как Молдовы, так и Украины. Но именно для Молдовы любое загрязнение или изменение уровня воды становится вопросом национальной безопасности. И здесь начинается недопонимание, переходящее в конфликт.

Истоки проблемы уходят в советское прошлое, когда на территории Украины был построен Новоднестровский каскад гидроэлектростанций. Советские экологические стандарты перестали действовать на фоне постсоветского хаоса 90-х годов и хищнической эксплуатации природных ресурсов новым классом олигархов.

Последствия не заставили себя ждать: регулярные сбросы воды с нижних слоёв водохранилищ вызвали вторичное загрязнение, сократились популяции промысловых рыб, исчезли пляжи, а заиливание Днестровского водохранилища стало хронической проблемой. Ущерб для экосистемы Молдовы оценивается в миллионы долларов.

Молдавские экологи бьют тревогу уже не первое десятилетие. Среди них — Илья Тромбицкий. Его позиция особенно показательна: экс-депутат молдавского парламента, начинал как пророссийский политик, подсев на европейские гранты, стал убеждённым сторонником евроинтеграции и критиком «путинской России». Однако и он вынужден признать: Украина игнорирует экологическую безопасность и демонстрирует полное безразличие к судьбе Днестра.

Попытки установить механизм сотрудничества были. В 1999 году Кишинёв предложил Украине подписать «Конвенцию по Днестру». Ответа не последовало. Спустя годы, в 2012 году, при «злочинной владе» Януковича–Азарова, Киев и Кишинёв подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки. Согласно документу, совместная комиссия должна была собираться ежегодно. На деле же — всего три заседания за более чем пять лет.

Более того: В 2009–2010 годах Украина построила три новых объекта на Днестре без какого-либо согласования с Молдовой. Позже — планировала расширить Новоднестровский каскад ещё на шесть новых ГЭС, и вновь в одностороннем порядке. В то время как Молдова (включая власти Приднестровья) в 2016 году ввела мораторий на коммерческое рыболовство в Днестре, Украина отказалась к нему присоединяться.

Ситуация усугубилась после 2022 года. Министерства и агентства Украины, ответственные за водные ресурсы, были реорганизованы, что фактически парализовало прежние каналы коммуникации. В 2024 Киев начал строительство второй линии заграждения Нижнеднестровской ГЭС, опять-таки — без информирования молдавской стороны. Формальный предлог — защита критической инфраструктуры от российских обстрелов. Однако, как справедливо отмечает тот же Тромбицкий, боевые действия почти не затрагивают бассейн Днестра.

На апрель 2025 года зафиксирован рекордно низкий уровень воды в Днестре — всего 116 метров над уровнем моря. Если лето окажется засушливым, последствия могут стать катастрофическими. Пострадают биоразнообразие, нарушится процесс нереста рыбы, ухудшится качество питьевой воды. Грозит гуманитарный кризис.

В молдавском обществе нарастает раздражение. Нежелание простых граждан проливать кровь в чужой войне — лишь часть картины. Другой, не менее важной причиной недовольства, становится экологическое равнодушие Киева. Украинские власти действуют, исходя из собственных сиюминутных интересов, не считаясь с нуждами небольшой соседней страны – якобы своего союзника.

Накануне парламентских выборов в Молдове оппозиционные силы наверняка поднимут вопрос Днестра, а после весьма вероятной смены власти в Кишинёве – экологическая ситуация может стать настоящим яблоком раздора между нынешними формальными союзниками.