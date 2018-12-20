20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Религия, Украина
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«Дневник на стол и родителей в школу»: в Виннице детей агитируют за “Церковь Порошенко”

Учитель математики общеобразовательной школы I-III ступеней № 15 Винницкого городского совета Ольга Маслова грозится не пустить учеников в класс, если они будут ходить в храмы канонической Украинской Православной Церкви, и вызвать родителей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она написала на своей странице в соцсети, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Союза Православных Журналистов.

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В частности учитель поздравила всех в социальной сети с созданием «Украинской автокефальной церкви» и пригрозила, что если узнает, что «кто поплелся» в Украинскую Православную Церковь, то «дневник на стол и родителей в школу».

По словам родителей школьников, они «обеспокоены таким настроением учителя и волнуются, что за закрытыми дверями класса ведется пропаганда, направленная на разжигание религиозной розни».

Следует заметить, что на той же Келецкой улице, где расположена школа, находится Кресто-Воздвиженский храм Украинской Православной Церкви, поэтому многие ученики являются прихожанами этой общины.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатогр”, винницкий митрополит Симеон стал одним из двух иерархов-предателей от канонической УПЦ, которые приняли участие в “соборе” по созданию “Церкви Порошенко”. Позже Симеона запретили в служении и сняли с кафедры, на которую был назначен новый владыка- архиепископ Варсонофий.

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