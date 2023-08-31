«Дни Резникова сочтены»: США начинают зачистку украинской власти

Вадим Москаленко.  
31.08.2023 15:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1495
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Страны западного блока, устав от украинского воровства, которое серьёзно сказывается на эффективности ВСУ, готовят чистки среди киевского руководства.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока, устав от украинского воровства, которое серьёзно сказывается на эффективности ВСУ, готовят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сейчас всё антикоррупционное руководство находится в США. Я думаю, нашим западным партнёрам надоели яйца по 17 гривен, поднадоели курточки, оружие, на которое большие суммы перечисляются, а бронежилетов, касок и оружия нет. Все видели расследование.

И сейчас начнётся определённый этап зачистки тех, кто надоел нашим западным партнёрам», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что эти чистки не будут иметь ничего общего с борьбой против коррупции – просто Вашингтон избавится от тех, кто неэффективно выполняет его приказы.

«Это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это когда не важно, надоел человек партнёрам или нет, а когда совершил преступление и несёшь ответственность.

Я думаю, дни господина Резникова сочтены. Там уже идут консультации кто его заменит, и вообще будут перестановки среди силовиков. И в Генпрокуратуре, и в СБУ, возможно даже в МВД», – подытожил экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть