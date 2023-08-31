«Дни Резникова сочтены»: США начинают зачистку украинской власти

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Страны западного блока, устав от украинского воровства, которое серьёзно сказывается на эффективности ВСУ, готовят чистки среди киевского руководства.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всё антикоррупционное руководство находится в США. Я думаю, нашим западным партнёрам надоели яйца по 17 гривен, поднадоели курточки, оружие, на которое большие суммы перечисляются, а бронежилетов, касок и оружия нет. Все видели расследование. И сейчас начнётся определённый этап зачистки тех, кто надоел нашим западным партнёрам», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что эти чистки не будут иметь ничего общего с борьбой против коррупции – просто Вашингтон избавится от тех, кто неэффективно выполняет его приказы.

«Это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это когда не важно, надоел человек партнёрам или нет, а когда совершил преступление и несёшь ответственность. Я думаю, дни господина Резникова сочтены. Там уже идут консультации кто его заменит, и вообще будут перестановки среди силовиков. И в Генпрокуратуре, и в СБУ, возможно даже в МВД», – подытожил экс-депутат.