«Дни Резникова сочтены»: США начинают зачистку украинской власти
Страны западного блока, устав от украинского воровства, которое серьёзно сказывается на эффективности ВСУ, готовят чистки среди киевского руководства.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сейчас всё антикоррупционное руководство находится в США. Я думаю, нашим западным партнёрам надоели яйца по 17 гривен, поднадоели курточки, оружие, на которое большие суммы перечисляются, а бронежилетов, касок и оружия нет. Все видели расследование.
И сейчас начнётся определённый этап зачистки тех, кто надоел нашим западным партнёрам», – сказал Мосийчук.
Он подчеркнул, что эти чистки не будут иметь ничего общего с борьбой против коррупции – просто Вашингтон избавится от тех, кто неэффективно выполняет его приказы.
«Это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это когда не важно, надоел человек партнёрам или нет, а когда совершил преступление и несёшь ответственность.
Я думаю, дни господина Резникова сочтены. Там уже идут консультации кто его заменит, и вообще будут перестановки среди силовиков. И в Генпрокуратуре, и в СБУ, возможно даже в МВД», – подытожил экс-депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.