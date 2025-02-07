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Новый президент США Дональд Трамп собирается сначала дискредитировать, а затем «убрать» Владимира Зеленского, знающего слишком много американских тайн.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Велка вероятность, что Зеленского должны каким-то образом убрать. Потому что носитель большого количества секретов. А наша Служба внешней разведки заявила, что НАТО собирается обвинить Зеленского в краже полутора миллиардов долларов, и задумывается о смене власти на Украине. Как вы прокомментируете это?», – спросила ведущая.

«Я думаю, это такая методика у Трампа – вместо прямой конфронтации он решил просто дать Зеленскому повеситься самому. Сегодня известно, что сотни миллиардов долларов были направлены на Украину, большая доля из них была украдена, и одним из главных бенефициаров был Зеленский. Поэтому, это такой способ от него избавиться. Его дни сочтены», – сказал Джонсон.

По мнению перешедшего на сторону России экс-подполковника СБУ и основателя сайта «Ukrleaks» Василия Прозорова, у Запада много причин избавиться от Зеленского.