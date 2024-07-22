Дно дна: Игуменья из Одессы скорбит не о жертвах 2 мая, а о Фарион

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Пандемониум одесских предателей (или предателей Одессы?) все ширится. Хотя игуменья Серафима, настоятельница местного Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, в миру Надежда Шевчик, в данном контексте упоминалась не раз.

В прошлом — активнейшая «членкиня» «Партии регионов», ярая борцуха за русский мир (делила в этом первенстве место с депутатом-проституткой Гончаренко).

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Она же была одним из самых громких и авторитетных инициаторов возвращения на свое историческое место памятника Екатерине II в 2007 году, по хранимым ею чертежам был восстановлен пострадавший от «героической работы» ПВО Спасо-Преображенский собор.

Акции «Я говорю по-русски» и «Георгиевская лента» — кто там шествовал в авангарде с иконой? Ага, она.

Кто охаживал Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, когда тот 14 лет назад приезжал освящать пострадавший одесский храм? Она.

Кто десятилетиями не покидал мемориалы боевой славы 9 Мая?..

Ну, вы поняли.

В 14-м году человек изменился на 180 градусов. То есть, можно все то же, но наоборот: кто посылал гуманитарку убийцам Донбасса? Кто ратовал за избрание президентов-убийц народа? Кто науськал прихожан на плетение убийцам маскировочных сетей? Кто собирает убийцам на дроны? Она, она, она.

Пару месяцев назад Серафима попала в скандал, когда заявила, что «в Одессе наконец-то нет улицы Екатерининской!», и что она «первая настойчиво подняла этот вопрос», а «Россия находится на дне морального и цивилизационного падения!».

Даже спасать котиков и собачек Серафима считает нужным не своих, одесских, а которых головорезы везут с фронта, и фотографирует их для пиара с сосисками в упаковке (пусть с целлофаном жрут) — спешит, наверное. Но главное показать, что даже коты и собаки у нее — бандеровцы (простите, животные, вы не виноваты).

И так — во всем.

Но тут монахиня переплюнула саму себя.

Когда Фарион издохла — Фарион, стотысячными высказываниями желающая лютой смерти таким, как Серафима! — она написала пост:

«Дьявол хочет, чтобы в Украине убивали людей из-за языка, религии, взглядов… Сохрани Боже от этого! Сохрани!!! Молюсь о душе убиенной Ирины…».

Забыв как-то о 48-ми убиенных за язык, религию, взгляды в Доме профсоюзов 10 лет назад. Забыв о тех, кого продолжают убивать за язык, религию, взгляды каждый день. Только в Одессе.

С крестом вот это оно ходит… Котиков целлофаном кормит. Ад.

Знаете, ситуации бывают разные. Но когда я слышу об очередном переобувшемся предателе, то все равно внутри зудит — «да он всегда был таким!».

Еще перед тем как шастать с Януковичем и Гончаренко по трибунам, оболванивая «адекватников», в рамках Одессы Серафима слыла такой себе «мафиозой» в рясе. Мол, откуда все эти золототканые мастерские, жемчуга на иконах, многотысячный штаб рабов-прислужниц? И добродетель откуда? Ведь «поднималась» игуменья на монастырских хосписах (тогда это называлось по-другому) для дементных стариков.

Пока в СМИ не просочилась информация о том, что все эти «с любовью досмотренные бабки» завещают Серафиме свои квартиры, а потом над ними просто издеваются — не кормят и не досматривают, а ждут, чтоб подохли.

Еще один пример того, что люди в большинстве случаев и правда не меняются.

Вот и одна ведьма потянулась к другой. И не важно, что кто-то в рясе.

…и только якобы адекватники продолжают ставить тупорылым постам Серафимы лайки. Это называется «ссы в глаза, божья роса».

Предателей и тупиц — нет, не жалко. А из-за кого такая тень лежит на Одессе? В том числе и из-за предводительницы этих овец — волчары в овечьей шкуре, внезапно нашедшей «посэстру» в инфернальной сущности – Фарион.

Так, чтобы помнили.