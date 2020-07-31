Дно дна: Украина установила расценки на содержание в СИЗО

31.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Если кто пропустил, то напомню — недавно министр юстиции Украины Денис Малюська выдал шутку, которая оказалась не совсем шуткой.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!» — написал Малюська в Фейсбуке.

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Первая мысль: «Ну для себя же стараются!». Оказалось, нет — для людей. Причем еще и в старинной украинской традиции — первые в космосе, единственные в мире (затонувший корабль год из моря вытянуть не можем, гранатами мирных жителей подрываем), ну, вы поняли.

«Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, — похвалился Малюська, — а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Но помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в сизо, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору».

Информация оказалась вовсе не розыгрышем, а следственные изоляторы наперебой принялись выкладывать свои расценки на содержание в VIP-камерах.

Первым похвастал киевский сизо — там месяц содержания стоит 12 тысяч гривен, в хмельницком сизо — 4910 грн., в житомирском — 3940 грн., в винницком — 3123 грн. и т. д. Но можно снять камеру и на одни стуки, и на неделю — прямо как с арендой квартир…

А вот в Одессе с расценками пока не определились. Зато тюремщики поделились радостной вестью — Малюська лично прибудет в Одессу на торжественное открытие VIP-камеры! На месте и «порешают» с ценой. А реклама уже обеспечена: «Круглосуточная охрана, уменьшенные риски подхватить коронавирусную болезнь, возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов, трехразовое питание», — шутил не смешно Малюська, набивая цену «нумерам» за решеткой.

Интересно, сам он такую прикольную пиар-кампанию придумал или сценаристы «95-го квартала» подсказали? В связи с этим торжеством креатива вспоминается начало двухтысячных, когда молодые и рьяные пиарщики массово изгоняли с насиженных мест в пресс-службах старую бюрократическую гвардию — мол, надоели эти говорящие головы в телевизорах, осточертели бездушные казенные фразы, надо проявлять изобретательность!

Так вот Малюська переплюнул последних, сработав в жанре «слабоумие и отвага». Ведь первое, чем хочется поинтересоваться: а на какую целевую аудиторию рассчитан посыл, перед кем выжучиваемся? Перед Европой? Три раза ха, ибо они в европах и сами с усами. У них вон Брейвик на зоне чалится: завалил 77 человек, а теперь страдает в отдельных трехкомнатных апартаментах, напичканных электроникой, состоящих из спальни, спортзала и кабинета.

Там ему, правда, плохо — убийца заваливает суды исками к администрации тюрьмы и правительству: то ему специальный увлажняющим крем для тела не покупают, то к проституткам отпускают совсем ненадолго, то еду в микроволновке греют, а это вредно, или вот с покупкой новой приставки PlayStation тянут, и ему приходится резаться в старую. Бедному Брейвику даже запретили зарегистрировать и допустить к выборам его политсилу «Фашистская партия Норвегии»!

Что интересно, чаще всего Брейвик суды выигрывает, и PlayStation ему приносят на блюдечке с голубой каемочкой, и прочие забаганки выполняют. Причем, спонсирует это все государство — судебные издержки, кормежку от пуза, лечение и даже дистанционное обучение в университете Осло.

Поэтому еще раз спрошу: это Европу украинские тюремщики собираются поразить широтой размаха? Это, что ли, каких-то там наблюдателей ОБСЕ и комиссаров по защите прав человека должен удивить шик «за стенкой с новыми обоями опять кто-то у параши повесился»? Нет, тамошние партнеры скорее зададут вопрос: куда деньги за платные изоляторы пойдут?.. Фу, какой неинтересный вопрос.

А что касается украинского народонаселения, то ему малюськина инициатива — и вовсе плевок в лицо. У народонаселения месячная зарплата как стоимость VIP-камеры!

Ни для кого не секрет, что люди в ожидании приговора (который может оказаться оправдательным) сидят в сизо годами, выходя из тюрьмы беззубыми инвалидами с туберкулезом и гепатитом. Часто преисполненные комфорта заключенные «случайно» умирают от сердечной недостаточности.

А уж передачи, деньги на содержание и лечение в изоляторах родственники зеков с протянутой рукой по всему миру собирают.

Но «слуги народа» настолько от народа далеки, что даже не понимают — лучше лишний раз не бередить эту больную тему. Не подчеркивать, что если ты честный гражданин или оступившийся, но без всякой приставки VIP, то, проходя все круги Ада пенитенциарной системы, скорее всего, сдохнешь. А если ты вор и ублюдок, то будешь по украинским меркам сидеть с комфортом в элитных комнатах и жрать три раза в день.

А если говорить о нынешних политических заключенных, то просто ком в горле становится, когда вспоминаешь их изломанные судьбы и все то, что сотворило с ними украинское «правосудие». И вон еще как, оказывается — с прибауткой.

Ну не чувствует команда Зеленского разницы между первыми рядами дворца «Украина» с сидящими в них буржуями и политиками, которым можно хоть жопу со сцены показывать, и настоящими, как правило, страшными жизнями украинских граждан. Ну это как в пляс на поминках пойти…

Интересно, они хоть сами понимают, что вообще произошло — они же на весы Фемиды деньги свои поганые положили! Официально. Слава Украине!