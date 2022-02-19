«Дно не железное», – украинские нацисты понаблюдали за пусками новейших российских ракет

19.02.2022  16:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет прошли сегодня в России.

Учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет прошли сегодня в России....

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Участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России приняли президенты Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко из Ситуационного центра в Кремле. Президент РФ дал старт учениям.

Были  успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал»,  корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски «Калибров» и гиперзвукового «Циркона» по морским и наземным мишеням,.

На полигоне «Капустин Яр» проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер»,  с «Плесецка» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке.

Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а  из Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».

За маневрами внимательно наблюдали с Украины. Основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий разразился истерическим заявлением, обвиняя Владимира Зеленского в бездеятельности.

«Путин руководит военными обучения с баллистическими ракетами – клоун уехал «светить лицом» в Мюнхен на конференцию, где у него нет никаких серьезных встреч.

Потому что «быть мужиком» просто, когда ты с охраной перед ветеранами в Золотом рассказываешь «мне 42 и я не лох». Или в Шполе бросаешь на них вооруженных силовиков. А в ситуации реальной опасности для страны оказалось – «дно не железное»,- заявил Билецкий.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что украинские нацисты не зря нервничают, наблюдая за российскими учениями.

«ВСУ обстреливают территорию РФ. Еще один снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, который граничит с Украиной. В Израиле за такие вещи следует адекватное возмездие… Можно по-разному относиться к Израилю. Но есть одна вещь, за которую Израиль заслуживает безусловного уважения – на любой удар по своей территории или террористические действия против израильских граждан, он отвечает ответными акциями возмездия, зачастую масштабными», – комментирует Коротченко.

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