ДНР: Большая часть Украины добровольно вернётся в состав России

11.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Большая часть Украины, а, возможно, и вся бывшая советская республика в будущем вернется в состав России.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил замминистра информации ДНР, бывший руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждён, что рано или поздно это произойдёт. Я убеждён, что большая часть Украины добровольно станет частью России, а, может, и вся Украина. И чем раньше это произойдёт, тем лучше и для украинцев. Я не понимаю, насколько люди стали серыми, что не видят происходящее во всех сферах. Это даже не Сомали, это сплошной Бермудский треугольник. Там методично идёт операция по освобождению территории от людей», – сказал Безсонов, подразумевая массовый отток украинцев за границу.

Он добавил, что Запад рассматривает Украину как расходный материал для пикировок с РФ.

«Американцы не собираются воевать с Россией, они будут воевать до последнего украинца. Ситуация в том, что Украина – просто инструмент, и у американцев задача, чтобы этот инструмент затупился не сразу, чтобы он как можно дольше выполнял функцию не нанесения урона России, а какого-то раздражителя. Конечно, они не хотят, чтобы получилась какая-то провокация, и инструмент сразу исчез. То есть, когда будет какой-то необдуманный шаг, и у России не останется выбора, кроме как вмешаться и поставить Украину на место раз и навсегда», – подчеркнул замминистра.

Точно так же, по его мнению, обстоит и сотрудничество Украины с НАТО – на уровне раздражителя.

«Это не официальные базы НАТО с натовскими ракетами, вооружением и так далее. Думаю, если бы они официально заявили о перебросках каких-то «Томагавков» или ещё каких-то ракет, которые смогут нанести урон России, они бы были уже уничтожены. Они признают присутствие неофициальных баз, свою помощь, но они не признают Украину как члена НАТО, они не могут ставить официальные базы и заявлять, что тут будет любое вооружение, какое им захочется», – объяснил Безсонов.

Он отметил, что даже гипотетическое наступление на ЛДНР закончится полным разгромом ВСУ, несмотря на возможную поддержку со стороны США и НАТО.

«Если так случится, и Украина захочет масштабно наступать на Донбасс, как финальная битва, то, конечно, Россия «впишется». И сколько бы натовцев не погибло в этой мясорубке, НАТО против России воевать не пойдёт. Я не думаю, что американцы на данном этапе, на сегодняшний день, хотят, чтобы украинцы пошли в широкое наступление, потому что понимают, что всё закончится быстро. То, что могут погибнуть какие-то американские солдаты, им это не настолько важно, чтобы начинать против России масштабную войну – погибнут и погибнут. Да, они ценят своих солдат, берегут, поэтому не думаю, что с их стороны будет какое-то серьёзное вмешательство», – заключил Даниил Безсонов.