ДНР давно нас победила – украинский политик

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Республики Донбасса живут более свободной жизнью, чем Украина, решившая распродать свою землю

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живем на практически оккупированной территории, потому что мы сами не решаем продавать нам свою землю или нет, сами не решаем сколько нам кредитов брать, которые наши дети будут отдавать. Почему я утверждаю, что ДНР уже давно победила, днровцы победили? Потому что у них земля не заложена, у них кредитов нет, они живут более свободной жизнью чем мы. Да они более бедные, потому что они находятся «на острове».

Но крымчане точно выиграли, вот кто точно выиграл от всего этого, потому что они ушли и сказали: «Ну вас на хрен! Можете наш референдум считать законным, можете считать незаконным, но мы живем сегодня в условиях, когда мы не знаем этих ваших нищенских проблем – земля продана, кредитов набрались.

Нет будущего у страны, все уезжают за пределы, а вы говорите, что потом и когда-то. А мы ходим гимны поем, речовки рассказываем, бьем неугодных», – отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что кризис усугубился возвращением из Европы «заробитчан», которые сели на шею и так ограбленных тружеников.

«Заробитчане вернулись, потому что их выперли оттуда. И что они тут делать будут, как вы думаете? Тут есть работа им? А куда они сели? Они сели нам на плечи.

Я сейчас работаю на предприятии, на заводе, на мелитопольском заводе, я вам скажу, что я должен содержать кроме своих рабочих, еще тех ребят, которые приехали оттуда, с Западной Украины, там они в Польше кому-то там мыли ноги или еще что-нибудь. А сейчас они приехали и говорят: «Давайте как-то делитесь с нами! Но извините», – резюмировал бывший депутат.