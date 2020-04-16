ДНР и Киев провели обмен пленными

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

ДНР и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 9», один человек от перемещения на территорию республики отказался.

Об этом сообщает официальный сайт МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент всем освобождённым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Каждый из участников обменного процесса в дальнейшем будет обеспечен питанием, предметами личной гигиены и материальной помощью. По окончанию медицинского обследования всем лицам, которые не имеют своего жилья на территории ДНР, будут подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями», – говорится в сообщении.

Обмен прошёл на нулевом блокпосту на линии разграничения сторон под Горловкой.

Соответствующий видеоролик опубликовало РИА «Новости».

Одного из вернувшихся в ДНР с травмой ноги увезли на карете скорой помощи.

Отметим, что ближайшие 14 дней освобождённые проведут на карантине, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.