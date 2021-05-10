ДНР и ЛНР будут представлены в Госдуме

10.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Союз добровольцев Донбасса пойдет на предстоящие выборы в Госдуму РФ с партией «Единая Россия».

Об этом сегодня на расширенном совете командиров Союза добровольцев Донбасса в Ростове-на-Дону заявил глава СДД Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень долго наша организация не имела прямого отношения к внутриполитической жизни РФ, но любая организация должна развиваться. Естественно, люди активные и пассионарные должны реализовываться не только на войне, и собственно должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но и что-то сделать в мирной жизни, поэтому мы избрали путь вхождения во внутреннюю политику РФ», – сказал Бородай.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак считает, что представители СДД должны быть представлены в законодательных органах власти, начиная от муниципалитета до Госдумы РФ.

«Наша партия по самому своему названию всегда была и будет политическим защитником Русского мира, и в этой части у нас с союзом добровольцев Донбасса общие цели. Уверен, что у нас вместе все получится. И на выходе это, конечно, не мандаты, это не корочки, которые можно положить себе в карман, а это напряженная работа в следующие пять лет», – сказал Турчак.

Депутат Госдумы РФ Александр Карелин предложил «объединить репутации» СДД и ЕдРа.

«Объединяя возможности, мы демонстрируем два очень важных постулата, которые для всех для нас характерны: не бросаем своих, и, конечно же, поддерживаем друг друга», – отметил чемпион.

Было заявлено, что Бородай примет участие в праймериз «Единой России» для дальнейшего выдвижения в Госдуму.

Ранее СДД вел через православного олигарха Константина Малофеева переговоры о сотрудничестве с партией «Родина», а затем с партией «За правду» Захара Прилепина, которая сейчас влилась в «Справедливую Россию».

«Борьба за политическое влияние российских партий на Донбассе, похоже, закончена. Традиционная точка роста рейтинга для Прилепина ушла из-под контроля эсеров и перешла под влияние Единой России. Партия большинства в российском парламенте предложила избирателям с Донбасса стратегию мирного неба и гарантии защиты (и да, на Донбассе у многих российские паспорта). Озвученный единороссами месседж в корне отличается от стратегии партизанской войны, акцент на которую регулярно делает очарованный военной романтикой один из лидеров эсеров Захар Прилепин. За семь лет жители Донбасса устали быть разменной монетой в руках новых чегевар. Они, выражаясь языком российской пропаганды, хотят путинской стабильности и предсказуемости», – прокомментировал сегодняшнее событие политолог Марат Баширов.

По его информации, ДНР и ЛНР выставят своих кандидатов на праймериз «Единой России». Эксперт уверен, что это позволит создать в будущей Думе группу лоббистов интересов Донбасса.