ДНР и ЛНР фактически самостоятельные государства

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

ЛДНР давно стали отдельными, независимыми государствами, потому что Украина не выполняет никаких социальных обязательств по отношению к гражданам Республик.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЛНР и ДНР – это не Украина. Потому что, с моей точки зрения, когда подписывались Минские соглашения, по которым ЛДНР считались частью Украины, у которой не было пункта вхождения в НАТО. И ЛДНР никто об этом не спрашивал, и для меня они давно отдельные государства.

У них нет гривны. Украинская сторона не выполняет по отношению к ним никаких социальных обязательств. А для того, чтобы получить хоть что-то, надо выехать с территории ДНР и ЛНР, приехать на территорию Украины, зарегистрироваться и получить украинскую пенсию. Но они не могут это сделать внутри территории ЛДНР», – сказал Соловьёв.