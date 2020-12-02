02.12.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Донбасс, ООН, Политика
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ДНР и ЛНР впервые появятся в ООН


На заседании Совета безопасности ООН впервые выступят представители ДНР и ЛНР.

Соответствующее сообщение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовало министерства иностранных дел ДНР.

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«2 декабря 2020 года состоится заседание Совета Безопасности ООН по Формуле Аррии на тему «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в «Нормандском формате». В мероприятии примут участие полномочный представитель ДНР в Минском переговорном процессе Наталья Никонорова и полномочный представитель ЛНР на Минской площадке Владислав Дейнего», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени.

Мероприятия по формуле Аррии – представляют собой неформальные встречи, которые организует тот или иной член Совбеза ООН для обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать.

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