ДНР и ЛНР выступили жёстко и принципиально в Совбезе ООН

02.12.2020, Донецк, Сергей Вредников

Представители ЛДНР впервые выступили на заседании Совбеза ООН, которое проходило в формате видео конференции по «формуле Арриа». Киев мероприятие бойкотировал. В конференции приняло более 10 иностранных делегаций, в том числе Китая, Индонезии, Индии, Вьетнама, Белоруссии и других. Западу был прямо задан вопрос, допустит ли он ситуацию, когда Украина натравит свою армию на 4,5 миллиона жителей Донбасса.

Так, в ходе своего выступления глава МИД ДНР Наталья Никонорова поэтапно рассказала о предпосылках конфликта в Донбассе, начиная с февраля 2014 года, когда жители Донецка и Луганска ещё надеялись на местные власти, и до момента, когда создание ополчения стало фактически вопросом выживания перед лицом киевской агрессии.

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Также дипломат подробно осветила подписание Минских соглашений и последующие события, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завершая выступление, Никонорова подчеркнула, что ДНР не раз проявляла готовность к прямому диалогу и мирному решению конфликта, однако у украинского руководства такой готовности и политической воли к этому нет.

«Поэтому мы готовы и к противоположному варианту – республики научились обороняться и защищать своих граждан еще лучше, чем в 2014 и 2015 годах. Мы регулярно слышим от Зеленского и его команды о неких «планах B», «планах С» и других идеях, и, судя по агрессивной риторике, в рамках которой эти высказывания озвучиваются, речь идет явно не о мирных намерениях Киева.

9 декабря 2020 заканчивается срок, который Зеленский отвел для следования Минским соглашениям. Украина уже находится в шаге от официального отказа выполнять одобренные СБ ООН документы», – заявила представитель ДНР.

В заключение Никонорова обратилась к Совбезу ООН «как к институции, которая одобрила Комплекс мер и закрепленный в нем мирный план урегулирования конфликта в Донбассе».

«Какой будет ваша реакция и будет ли она вообще на такой официальной отказ Украины, являющейся членом ООН, от выполнения обязательств по одобренному резолюцией СБ ООН документу? Допустите ли вы ситуацию, когда на 4,5 миллиона жителей Донбасса Украина натравит свою армию, танки, самолеты, своих боевиков, вдохновляющихся методами террористов из ИГИЛ? Или вы останетесь безучастными наблюдателями?» – обратилась она к западным делегациям.

«Мы умеем защищаться, но мы не хотим войны. Не хотим эскалации. Мы хотим мира и процветания для Донбасса, развития его социально-экономического потенциала, равноправия, соблюдения всех прав и свобод человека, соблюдения и признания наших гражданских и политических прав, с учетом тех глобальных ценностей, которые закреплены в ключевых актах международного права», – заключила Наталья Никонорова

Стоит отдельно отметить, что в ходе выступления за спиной министра иностранных дел находился портрет главы ДНР Дениса Пушилина.

В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дейнего обратил внимание западных представителей, что республики Донбасса придерживаются буквы Минских соглашений, в то же время Украина абсолютно наплевательски относится к взятым на себя обязательствам.

Возвращаясь в республику после очередного раунда переговоров, где я подчёркиваю полную готовность ЛНР к выполнению принятых республикой обязательств и привожу подтверждение таких намерений на практике, я наталкиваюсь на полное непонимание со стороны сограждан. Зачем мы, при явных неоднократно продемонстрированных намерениях Украины уйти от выполнения обязательств по Минским соглашениям, продолжаем работать над их реализацией и пытаемся добиться такого же конструктива от Украины? Нужен ли Донбасс Украине, если она всячески его отторгает?

Со страхом и тревогой земляки задают мне вопросы: нежели мы вернёмся на Украину? Неужели у нас здесь будут СБУ и ВСУ? Их страх абсолютно понятен: от Украины за последние семь лет наши жители не увидели ничего, кроме обстрелов их домов, школ, больниц, детских садов, пыток, насилия и агрессии, лишения их прав и свобод, пенсий, социальных гарантий», – рассказал Дейнего.

«Не пришло ли время развеять все сомнения и спросить их самих – нужна ли Украина Донбассу, который за эти годы гражданской войны и всяческих блокад уже научился жить без Украины?» – добавил луганский министр.

Отметим, что данное заседание бойкотировал официальный Киев, который не признает представителей ЛДНР, о чём заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Также выразили недовольство в националистических кругах Украины.

«Даже такие второстепенные неофициальные мероприятия с участием террористов из «ЛДНР» не должны проходить, – считает главарь киевского отделения запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Тамарин. – Это – очередная попытка РФ протянуть своих наемников на международную арену».

При этом нацист в произошедшем обвинил президента Зеленского и его представителей на переговорах в Минске, якобы, проявляющих чрезмерную слабость перед Москвой.