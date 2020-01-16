ДНР ищет инвесторов под важный объект

16.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Власти ДНР занимаются поиском инвесторов для строительства мусороперерабатывающих мощностей в республике. Только так можно будет полноценно решить проблему отсутствия полигонов ТБО, отвечающих санитарно-экологическим требованиям.

Об этом на специальном совещании сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с полигонами для хранения ТБО у нас не очень хорошая. И без мусороперебатывающих мощностей мы, увы, зайдем в тупик. В этом плане ведется работа. Связана она со сложностями поиска коммерческой составляющей. Потому что без инвестиций нам будет продвигаться крайне тяжело», – сказал Пушилин.

По его словам, эксплуатируемые в настоящий момент в ДНР свалки «создают проблемы экологического характера, поскольку они существуют в условиях несоблюдения каких-либо мер безопасности и могут вызывать масштабные загрязнения окружающей среды».

«Также одной из проблем является нехватка финансирования на проведение мероприятий по обустройству и обслуживанию полигонов ТБО, расположенных на территориях наших городов и районов. Также остро стоит вопрос потребности в спецтехнике», – перечислил существующие проблемы руководитель государства.

На совещании руководителям городов ДНР было поручено организовать работу по подбору земельных участков для возможного их использования под новые полигоны ТБО, а Минфину – подготовить необходимые сметы.