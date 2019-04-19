ДНР хочет открыть морское сообщение с Крымом, чтобы прорвать блокаду

19.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

ДНР могла бы поставлять по морю в Крым молочную продукцию, произведенную в республике. Об этом в интервью изданию «News.ru» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, присутствующий в Ялте на открывшемся там экономическом форуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Учитывая то, что в Крыму есть недостаток молочной продукции, мы планируем её поставлять. Есть вопрос логистики, сейчас он прорабатывается, и этот вопрос будем закрывать. Есть намерение установить дополнительное морское сообщение между ДНР и Крымом», – заявил чиновник.

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Ранее власти Крыма заявляли о дефиците молочной продукции собственного производства на полуострове, который оценивается примерно в 500 тысяч тонн в год.

Одной из причин нехватки молока в Крыму является малое поголовье коров. На полуострове в условиях водной блокады отсутствует кормовая база – для крупного рогатого сорта нужны сочные корма, которые нельзя вырастить в необходимом объеме без орошения.

Сейчас на территории Крыма выращивается всего 4% кормовых культур, а в советские времена этот показатель достигал 40%.

В ДНР действуют три крупных производителя молочной продукции – Донецкий городской молокозавод, реализующий товары под марками «Геркулес», «Добрыня» и «Глечик», Горловский молокозавод «Маричка», а также Макеевский молочный комбинат детского питания, производящий молочную продукцию для потребителей всех возрастов.