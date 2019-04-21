ДНР хочет продавать стройматериалы в Сирию

21.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

В ходе Ялтинского международного экономического форума делегация ДНР обсудила с представителями Сирии возможность экспорта строительных материалов для восстановления страны.

Об этом в ходе форума заявил министр экономического развития ДНР Алексей Половян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас начались переговоры с Сирийской Республикой по нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл, канаты. Всё это им интересно», – рассказал он.

Он также добавил, что продукция предприятий ДНР вызвала интерес в странах Латинской Америки.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по итогам форума руководством Республики получено порядка 50 предложений о приобретении промышленной продукции.

«Очень много работы было проведено сотрудниками наших министерств и самими министрами, которые представляли нашу Республику на данном форуме. Сейчас можно говорить, что мы приблизились к подписанию каких-то контрактов, к чему-то более осязаемому. Есть порядка 50 коммерческих предложений, которые мы будем сопровождать», – отметил он.

Напомним, ранее в ходе Ялтинского экономического форума глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Республика планирует установить с Крымом морское сообщение для поставок молочной продукции.