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19.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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ДНР: «Мы – русские люди, наше будущее в составе России»

Новости Украины

Республики Донбасса, в отличие от Украины, не пытаются провести ревизию подписанных в Минске соглашений о мирном урегулировании конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью порталу «Антифашист» заявил руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«В отличие от Украины, Республики Донбасса соблюдают все договоренности, под которыми стоят их подписи и не пытаются провести их ревизию. Мы соблюдаем так называемые «минские соглашения», и будем их соблюдать до тех пор, пока для этого существует хотя бы малейшая возможность – мы правовое, ответственное государство. Точка», – подчеркнул общественник.

Также он ответил на вопрос о важности идеологической концепции «Русский Донбасс», которая сейчас активно обсуждается.

«Мы – русские люди, и поэтому сегодня каждый гражданин Народных Республик Донбасса видит свое будущее в составе Большой России, все остальное всего лишь этапы пути в достижении этой великой цели народа Донбасса», – резюмировал Муратов.

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