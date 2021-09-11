ДНР нанесла ответный удар – Украина подтверждает серьёзные потери

11.09.2021 23:16 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе один украинский каратель погиб, ещё несколько получили ранения в результате ответного огня со стороны защитников ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед этим ВСУ открыли огонь из 122-мм орудий, тяжёлых миномётов и БМП по району города Докучаевск, в результате чего получили ранения двое пенсионеров.

По информации военкора Андрея Руденко, пострадавшие с множественными осколочными ранениями доставлены в центральную больницу Докучаевска, где врачи оказывают им помощь. По уточнённым данным, у женщины ушиб и ссадина нижней трети левого плеча, у мужчины множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел.

Защитники Донбасса были вынуждены открыть по противнику ответный огонь на подавление.

«Огневые точки, с которых противник вёл огонь по мирным жителям республики, были уничтожены. По данным нашей разведки, потери украинских боевиков, обстреливавших Докучаевск, составили один погибший и трое раненых», – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь штаб «ООС» подтвердил потери даже в большем масштабе.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы», – сообщила украинская сторона.