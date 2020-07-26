ДНР наносит удары возмездия за нарушение перемирия Украиной

26.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

За год объявленного еще прошлым летом т.н. «бессрочного перемирия» украинские вооружённые формирования выпустили по территории Донецкой республики около 35 тысяч боеприпасов.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Басурин напомнил, что 21 июля исполнился ровно год с момента подписания сторонами конфликта бессрочного перемирия.

«За этот период зафиксировано около 4 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории республики выпущено 35 тысяч боеприпасов. Погибло 5 и получили ранения различной степени тяжести 60 мирных жителей, разрушено 37 и повреждено 753 домостроения, пострадал 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств», – рассказал представитель ведомства.

Басурин уточнил, что армия ДНР наносит удары возмездия. «В результате нашей профессиональной работы на прошедшей неделе потери вооруженных формирований Украины составили 11 боевиков, из них четверо убито, семь ранено. Также уничтожен БЛА противника типа «Mavic Pro», – сообщил Басурин.