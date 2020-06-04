04.06.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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ДНР назвала число убитых и искалеченных детей в результате украинских обстрелов


В результате украинских обстрелов в ДНР за время конфликта погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения разной степени тяжести.

Такие данные озвучил глава республики Денис Пушилин в заявлении по случаю отмечавшегося 4 июня Международного дня невинных детей – жертв агрессии.

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«Вина за эти преступления лежит на официальном Киеве. При этом Украина является государством – участником Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. Таким образом, она обязалась «принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними», а также соблюдать нормы международного гуманитарного права, применимые в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям.

Сегодняшняя дата напоминает о том, что такие злодеяния не могут остаться безнаказанными. У нас есть все доказательства военных преступлений Киева против человечности, за которые Украину необходимо привлечь к ответственности», – подчеркнул Пушилин.

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