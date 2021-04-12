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12.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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ДНР обещает неприятные сюрпризы для ВСУ

Новости Украины

Наступление украинской армии на ДНР не станет для республики неожиданностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер ДНР Владимир Антонов.

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«Интеграция? В ДНР учится 50 тысяч студентов, и дипломы, которые они получают давным-давно печатают в Москве на Гознаке. В этом году, первые 600 выпускников будут сдавать ЕГЭ вместе с ребятами из России. Мы уже завезли всю нужную аппаратуру и настроили. Выборы в Госдуму РФ на Донбассе? Решение политическое – открыть здесь избирательные участки для граждан России. Если не получится, у нас люди политически-активные, они в Ростов съездят проголосовать, если что», – сказал вице-премьер республики «Комсомольской правде».

Также он отметил, что ДНР готова к отражению украинской агрессии.

«Почему все думают, что наступление ВСУ будет для нас какой-то фантастической неожиданностью, сюрпризом? Мы к этому наступлению все семь лет готовимся. Даже не сомневайтесь, на каждый вариант развития событий у нас есть проработанный план. Сюрпризы тоже есть», – подчеркнул Антонов.

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