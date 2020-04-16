ДНР обеспечена антисептиками в полном объеме – Пушилин

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с рабочим визитом посетил ООО «Центр управления качеством больничной гигиены», которое специализируется на производстве дезинфицирующих и антисептических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита главный технолог Иван Полищук ознакомил главу республики с работой предприятия. Они посетили участок получения экстрактов и синтеза, производство парфюмерно-косметической продукции, экспериментальный участок, лабораторию и участки розлива, фасовки и упаковки, производства средств в индивидуальной упаковке.

Также Денис Пушилин и Иван Полищук обсудили проблемные вопросы, возникшие на предприятии.

«Знаю, что ваше предприятие работает с 2000 года, и вы смогли не только сохранить производство, но и приумножить его в самые тяжелые для нас годы. Сейчас Республика как никогда нуждается в той продукции, которую вы выпускаете.

В период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции именно ваше предприятие в полном объеме покрывает нужды медучреждений в дезинфицирующих и антисептических средствах. Уверяю, что вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны руководства Республики», – сказал глава государства.

В пресс-службе Дениса Пушилина подчеркнули, что за период с 23 февраля по 7 апреля 2020 года предприятием было произведено более 104 тысяч литров дезинфицирующих и антисептических средств при потребностях ГП ТД «Лекарства Донбасса» в дезинфицирующих, антисептических и профессиональных моющих средствах для поставки в лечебно-профилактические учреждения ДНР 30-35 тонн в квартал.