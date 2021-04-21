ДНР объявила первый за семь лет призыв

21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

За семь лет существования Донецкая Народная Республика ни разу не столкнулась с необходимостью объявлять мобилизацию.

Об этом в интервью RT заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ополчение пошли куда, с автоматом в окоп?» – спросил журналист.

«Нет, я по своей специальности пошёл замполитом в «Кальмиус». Самая главная функция у замполита в том, чтобы выполнить приказ, который даёт командир. А чтобы это произошло, он должен смотреть за их [бойцов] состоянием – как психологическим, так и физическим. В принципе, функция замполита обеспечить в какой-то степени быт.

Тогда же ничего не было, тогда жара стояла страшная. Ездил, договаривался за воду, емкости находили, холодильники, лари разные, какие-то продукты, присягу у них принимал, отправлял на смерть. Тоже это было», – рассказал Басурин.

«Подъём был, – ответил военный на вопрос о состоянии людей в 2014 году. – Вольница? Кроме вольницы, был другой фактор, был психологический подъём, человеческий. Многие же вообще не знали, что такое оружие, не то, что война – они его никогда в руках не держали».

Он вспомнил, как в 2014 году жители Донбасса в едином порыве шли в ополчение фактически со своими детьми.

«Реально, пришёл отец, сыну было 15 лет, он говорит: запишите нас обоих. Я говорю: так он ещё мал. «Всё равно, сорванец сбежит, пусть лучше рядом со мной». Бабушка внуков приводила. Мама приводила старшего сына, типа, он должен защитить, а у них в семье 8 детей было. Здесь был всеобщий порыв».

«Мобилизация, про которую сейчас говорят, она идёт, и в каком масштабе?» – спросил журналист.

«Мобилизации нет, и Пушилин заявил, что никакой мобилизации нет. Объявили впервые у нас призыв на срочную службу, а мобилизации никакой нет. Планируют призвать 200 человек. 200 новобранцев на полгода, за эти полгода дать им военные специальности, чтобы они обучились. Это первый призыв за 7 лет», – объяснил представитель Народной милиции.

«С 1 апреля начался, на этой неделе, в понедельник – 24 человека, во вторник – 20 с чем-то было, сегодня будет. Определили место дислокации – это бывшее военное училище, нынешнее ДонВОКУ. Там они будут базироваться. Привлекаться на фронт они не будут, в окопах сидеть не будут. Заниматься на полигонах, и всё», – уточнил Эдуард Басурин.

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