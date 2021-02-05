ДНР окажет помощь жителям временно контролируемых Украиной русских территорий

05.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим коронавирус жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.

Об этом в ходе селекторного совещания с работниками сферы здравоохранения заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, на прошедшем в Республике форуме «Русский Донбасс» было принято решение продолжить и усилить работу в направлении поддержки наших соотечественников, проживающих на территории, временно подконтрольной Украине, а также всех русских и русскоязычных, нуждающихся в поддержке и проживающих на территории всей Украины. Считаю это нашим долгом. Исходя из нашего опыта, мы сможем с этим справиться», – сказал Пушилин.

Он поручил проработать вопрос оказания реабилитационной помощи соотечественникам, перенесшим коронавирус, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что еще в 2017 году в ЛДНР была запущена гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса, в рамках которой республики оказывали, в частности, бесплатную помощь в лечении онкологических заболеваний – на Украине подобные курсы требовали колоссальных затрат пациентов.

Утвержденная накануне доктрина «Русский Донбасс» определяет не только ЛДНР, но и всю историческую Новороссию неотъемлемой частью России будущего.

«Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации…

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего с передовой промышленностью, наукой и техникой, сельским хозяйством и торговлей, созданной на землях Юга России», – говорится в тексте документа.