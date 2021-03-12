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12.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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«Огневая активность подавлена». ДНР отомстила за гибель защитника республики

Новости Украины

Под огнём украинских боевиков несовместимые с жизнью ранения получил защитник Донбасса.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, с начала суток ВСУ совершили пять огневых провокаций на Донецком и Мариупольском направлении. Украинские боевики вели обстрелы из БМП-1, автоматических и противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия.

«Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена. Потери врага уточняются. С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении.

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